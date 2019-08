Gronda dei Genovesi, Salvatore (M5s): "Ecco perché migliora la viabilità a ponente"

GENOVA - "Rixi afferma che Multedo viene dopo Pegli. La settimana scorsa, la stessa cosa ha detto il vicesindaco Balleari. Evidentemente, sia Rixi sia Baleari non sono mai stati nel ponente genovese: Multedo viene prima di Pegli! Chi non sa le cose, non dovrebbe parlare", così la capogruppo regionale M5s Alice Salvatore risponde alle recenti dichiarazioni dell'ex sottosegretario della Lega.

"La cosiddetta mini Gronda è stata stralciata dalle opzioni possibili per i pesanti effetti che avrebbe avuto sul Ponente genovese, sui quartieri di Sestri Ponente, Sampierdarena e sul lungomare di Pegli, che sarebbe stato completamente cancellato dall'infrastruttura", aveva scritto qualche giorno fa in una nota il vicesindaco Stefano Balleari commentando il progetto.

Anche iil segretario leghista in Liguria ed ex vicemministro, Edoardo Rixi, aveva aggiunto, ribattendo agli attacchi del Pd genovese: "L'ipotesi di Alice Salvatore è tecnicamente folle ed equivarrebbe a distruggere il waterfront di Pegli e del Ponente genovese: quattro corsie al posto dell'unica passeggiata a mare a Ponente", ha detto l'ex vice ministro.

La portavoce pentastellata invece prosegue la sua battaglia. "La Gronda dei Genovesi, quella auspicata dal MoVimento 5 Stelle e argomentata dall'ingegnere Mauro Solari, prevede un tunnel che esce a Multedo. La passeggiata di Pegli non viene quindi toccata. Con la Gronda dei Genovesi, inoltre, il Ponente avrà una viabilità migliore e più mezzi pubblici al punto che sarà più conveniente muoversi con il trasporto pubblico".