Governo, Toti: "Un premier tecnico competente non è una bestemmia"

GENOVA - "Se parliamo di un Governo politico è difficile che un rettore universitario della Bocconi o della Statale di Milano o un professore di Economia possa essere un premier politico.

Abbiamo avuto avventure con i Governi tecnici in passato ma di per sé un premier tecnico competente non è una bestemmia". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Genova a margine del Consiglio regionale commenta il toto premier in vista della formazione del primo Governo M5S-Lega. "Non sono particolarmente in ansia - ha detto Toti -, guardo con attenzione, spero che scelgano bene. I nomi che ho sentito fino ad adesso sono tutti buoni profili. Non so se siano veri: quelli che ho sentito sono persone di pregiata qualità, il cui profilo politico non saprei francamente indicare. Ma è anche vero che la maggior parte dei nomi sentiti nelle ultime ore poi si sono dimostrati una falsa pista. Prudentemente aspetterei".