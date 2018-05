Governo, Toti avvisa Lega e M5s: "Gronda e Terzo Valico indiscutibili"

GENOVA - "Immagino che per la Lega la Gronda e il Terzo Valico, due obiettivi strategici per la Liguria prima piattaforma logistica del Paese, siano indiscutibili, ci mancherebbe altro, fanno parte del programma con cui governiamo la Regione".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Genova a margine dei lavori del Consiglio regionale ribadisce l'importanza dell'alta velocità ferroviaria Genova-Milano e il raddoppio del tratto autostradale del Ponente di Genova, opere da tempo avversate dal M5s.

Toti ha auspicato che le opere siano inserite nel patto di Governo M5S-Lega. "Non credo che queste opere possano essere messe in discussione - ha detto Toti -, mi aspetto che facciano parte del programma di Governo in assoluto, tanto più che la Gronda è totalmente finanziata con il prolungamento delle concessioni autostradali e il Terzo Valico pure dall'ultimo Cipe".