Governo M5s-centrodestra, Toti: "Possibile al 50%"

GENOVA - "Possibile governo centrodestra- M5s? Al 50 per cento" così il governatore della Liguria Giovanni Toti risponde alla domanda sulle possibilità di un accordo tra il M5s e il centrodestra. "Credo che martedì ci sarà un pre-incarico, Mattarella qualcosa deve fare". ha poi aggiunto il governatore ligure nel corso di un'intervita rilasciata a Giovanni Minoli.

Ma sulle richieste fatte dai pentastellati di non accettare il dialogo con Berlusconi Toti non usa mezze parole e afferma: "Non si è mai visto un leader di un partito decidere il leader dell'altro. E' una cosa che non ci sta in democrazia. Niente veti, è impossibile accettarlo. Oggi vale per Berlusconi domani per chiunque altro". E sulla possibilità che un primo incarico venga affidato alla presidente del Senato Elisabetta Casellati Toti precisa: "La Casellati è una donna di grande equilibrio ed esperienza".

Nel corso dell'intervista il governatore ligure analizza anche pregi e difetti del leader della Matteo Salvini: Cosa ha avuto Salvini che Forza Italia non ha? La chiarezza nel messaggio, la capacità di individuare i problemi degli italiani e la capacità di coinvolgere la classe dirigente del suo partito sul territorio e di rinnovarla tutte cose che Forza Italia ha fatto fatica a fare".

E per quanto riguarda i difetti afferma: "Salvini è stato capace di prendere una parte larga ma stretta dell'elettorato. Per essere un leader di un intero centrodestra - dice ancora Toti - bisogna parlare a tante sensibilità diverse".

E sul futuro di Forza Italia Toti precisa: "Fi ha bisogno di cambiare la propria classe dirigente ha bisogno di democratizzare e coinvolgere i suoi amministratori e ridare slancio".