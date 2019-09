Governo, Conte al Senato per la fiducia: tensioni e battibecchi in Aula

ROMA - Dopo l'infuocata giornata di ieri alla Camera il premier Conte si presenta al Senato per ottenere la fiducia definitiva al suo esecutivo bis. Quella in Aula a Montecitorio è stata una vera e propria bagarre con il professore che ha presentato il prgrogramma del nuovo governo giallorosso tragato M5s-Pd. Tra i banchi le urla dei deputati di Fratelli d'Italia e della Lega che invocavano nuove elezioni. In serata per Conte è arrivato il via libera 343 sì. Una situazione che potrebbe ripetersi tra i banchi di Palazzo Madama.

Oggi al senato la tappa decisiva per il riconoscimento parlamentare del nuovo esecutivo. Più risicati i numeri rispetto alla Camera che dovranno garantire a Conte la certezza per portare avanti i punti di governo stipulati tra primo e secondo partito uscito dalle elezioni del 4 marzo dello scorso anno. Tra le misure promesse nel prgramma M5s-Pd ci sono il taglio dei parlamentari, una nuova legge elettorale, la revisione dei decreti Sicurezza, la Legge di Bilancio senza il temuto aumento dell'Iva, tagli al cuneo fiscale e un nuovo Patto di Stabilità, oltre alla decisione di rivedere il decreto Sicurezza di Salvini.

Il dibattito in Aula e iniziato alle 10. Il premier Conte interverrà in sede di replica intorno alle 15.30. Successivamente, ci saranno le dichiarazioni di voto e verso le 17 dovrebbe cominciare la "chiama" dei senatori per il voto. La fiducia è prevista intorno alle 18. Ormai formata la squadra ministeriale è subito partita la corsa ai ruoli di sottosegratario con la Liguria che sembra non trovare spazio nella divisione degli incarichi (LEGGI QUI) . In questo senso quella di mercoledì sarà una giornata decisiva.

- LA DISCUSSIONE IN AULA A PALAZZO MADAMA: Il clima, sin dall'inizio, si è surriscaldato con diversi cori intonati dai banchi della Lega nei confronti prima del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, poi per sottolineare il dissenso nei confronti degli interventi dei senatori Pd. Applausi e strette di mano hanno accolto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, mentre faceva il suo ingresso nell'emiciclo. L'ex vicepremier si e' poi seduto accanto a Roberto Calederoli e, capo chino, ha preso appunti durante gli interventi dei senatori.

"Auspico che Conte guiderà la politica del governo con mano più ferma" rispetto al passato. "Vedo anche che sta nascendo un governo politico sulla base di un accordo politico". Ora "la maggioranza e il governo hanno nelle loro mani il loro destino e possono poter far maturare qualcosa di nuovo nella politica italiana". Così il tesoriere del Pd e senatore dei dem Luigi Zanda.

Non uscirà invece dall'Aula di Palazzo Madama, ma interverrà con parole molte dure indirizzate al presidente del Consiglio. questo è quello che filtra dalla buvette su come si comporterà il senatore del M5s Paragone in aperta diatriba con la decisione di formare un governo con il Pd guidato da Conte.

"E' un programma di sinistra senza numeri. Non ci sono le cifre che fanno la differenza tra un buon programma e un cattivo programma. Mancano le risorse, per esempio manca 1 miliardo per il comparto Sicurezza che Forza Italia ha sempre chiesto, così come mancano interventi a favore dei precari della scuola e dell'agricoltura che purtroppo è all'ultimo punto del programma". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Roberto Berardi nel corso del dibattito sulla fiducia al governo Conte.

"Su immigrazione, infrastrutture, politica economica e aiuti alle famiglie e politica estera - gli ha fatto eco il collega Marco Perosino - vi chiediamo di ritornare alla realtà, basta virtuale non ci portate nell'apocalisse. Per questo prego San Francesco, Santa Caterina e Padre Pio di proteggere l'Italia alla quale servono ordine e sicurezza".