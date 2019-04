GNV, in Sardegna arriva la nave di Vasco Rossi

GENOVA - GNV e Live Nation Italia siglano un accordo in occasione delle due date in Sardegna: come anticipato sui social dal rocker lo scorso 12 febbraio, la livrea di una delle navi in flotta sarà brandizzata interamente con l’immagine di Vasco e del NonStopLive2019.

A salpare con la livrea del Blasco sarà la nave Rhapsody, la cui linea ordinaria collegherà Genova con Porto Torres a partire dalla seconda metà di maggio e per tutta l’estate. In occasione dei concerti a Cagliari del 18 e 19 giugno, GNV proporrà una tratta speciale che consentirà di partire da Genova lunedì 17 giugno e arrivare direttamente a Cagliari a bordo del traghetto, con un percorso esperienziale costruito attorno a Vasco, con contenuti speciali: si va dalla sala cinema che proietterà filmati dei concerti leggendari di Vasco al prestigioso merchandising del Komandante (…e molto altro ancora).

Tre le soluzioni di viaggio proposte da Live Nation e GNV per assistere ai concerti di Vasco a Cagliari: partenza da Genova con GNV il 17 giugno e arrivo il 18 giugno a Cagliari, oppure rientro da Cagliari alle 7:00 del 20 giugno, dopo la seconda data del concerto di Vasco, o l’opzione A/R sul traghetto Rhapsody dal 17 al 20 giugno, con possibilità di pernottamento a bordo e rientro su Genova venerdì 21 giugno.

A partire da oggi sarà possibile acquistare i viaggi da e per Cagliari sul sito www.gnv.it e sulla landingpage dedicata https://concertocagliarignv.it/, tramite Contact Center GNV (info@gnv.it e 010 2094591) e agenzie di viaggi, mentre il biglietto degli show è disponibile per l’acquisto su vascononstoplive.vivaticket.it

La nave verrà presentata ufficialmente tra poco meno di un mese e salperà dalla seconda metà di maggio per il suo primo viaggio verso la Sardegna. Live Nation è orgogliosa di aver ideato insieme a GNV quest’operazione unica al mondo e che porta il nome del più grande Artista italiano di tutti i tempi: Vasco Rossi.

“Vasco Rossi è un artista completo, che con le sue canzoni ha saputo parlare al cuore di milioni di persone dal 1975, da quando grazie a lui in Italia iniziarono ad affermarsi le prime radio cosiddette “libere” – sottolinea Fabio Sibilio, Marketing Manager di GNV – Abbiamo costruito questo progetto con entusiasmo e ci piace ricordare anche la sua infanzia in Sardegna, a Siniscola, in provincia di Nuoro, dove visse qualche anno con la famiglia, prima di tornare in Emilia Romagna. Abbiamo pensato di dedicare una nostra nave al Komandante e poi – aggiunge Fabio Sibilio – siamo tutti fans sfegatati e per noi è un onore essere al suo fianco del suo Non Stop Live 019”

“Incoraggiati dal Presidente di Live Nation, Roberto De Luca, nel realizzare qualcosa di davvero eccezionale – affermano Stefania Campanella, Marketing & Partnership Manager, e Andrea Hofer, Head of Promotion di Live Nation – abbiamo lavorato per mesi a questo progetto nell’ottica di poter stupire e far emozionare un Artista del calibro di Vasco Rossi, che da sempre è abituato ad essere l’uomo dei record. L’idea di regalargli una nave, completamente dedicata, si è concretizzata grazie alla collaborazione con GNV e verrà arricchita dalle numerose esperienze immersive che fan e non, potranno vivere nel corso di questo viaggio verso i concerti evento del 18 e 19 giugno a Cagliari.”

Il traghetto Rhapsody, completamente rinnovato nel 2015, può ospitare fino a 2448 passeggeri e 700 veicoli, ha 553 cabine, 3 bar, ristoranti, aree comuni per l’intrattenimento, un canile e un gattile e porterà la nuova livrea dedicata al Blasco sulla linea Genova-Porto Torres.

Il collegamento tra Liguria e Sardegna, con la possibilità di scegliere Porto Torres oppure Olbia, si conferma fondamentale per GNV, con particolare riferimento alle famiglie che scelgono di raggiungere la propria meta in totale relax e comodità, godendo dei servizi di bordo pensati per l’ospitalità e l’animazione dei più piccoli, un’ampia scelta di sistemazioni tra poltrone, cabine interne, cabine vista mare e suite, spazi di bordo confortevoli e luminosi e una ristorazione curata e accogliente.

La linea da Genova a Porto Torres, attiva tutta la stagione a partire da sabato 18 maggio fino a domenica 29 settembre 2019, e il collegamento Genova-Olbia, in partenza sabato 25 maggio e fino al 29 settembre, sono caratterizzati da ampi spazi comuni e numerosi servizi mirati per garantire il massimo comfort agli ospiti durante il loro soggiorno a bordo, tra cui ristoranti, bar, cabine interne e vista mare, sale poltrone, suite, aree gioco per i bambini e il “Pets, welcome on board”, ovvero l’offerta che consente di prenotare le speciali cabine disegnate per poter viaggiare insieme al proprio amico a 4 zampe.