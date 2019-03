Giugiaro, scatta la mobilitazione a Bolzaneto: "Qui nessuno caricherà alcunché sul camion"

GENOVA - Mobilitazione doveva essere, mobilitazione è stata. I lavoratori della Giugiaro bloccano le operazioni di trasloco dei macchinari dal sito di Bolzaneto a quello di Verona. "Siamo davanti all'azienda - spiega Ivano Mortola, Fiom Cgil - e nessuno caricherà alcunché sul camion. Lo avevamo chiesto ancora ieri di aspettare in vista dell'avvio della trattativa che comincerà in Comune ma nonostante la richiesta fatta all'azienda dall'assessore Giancarlo Vinacci, hanno voluto procedere comunque. Se le cose stanno così la trattativa non comincia ovviamente nel migliore dei modi".

La vertenza Giugiaro è cominciata circa un mese e mezzo fa quando l'azienda senza preavviso ha deciso di chiudere lo stabilimento di Bolzaneto per trasferire tutta la produzione in Veneto. A perdere il lavoro a Genova sono 32 dipendenti a cui non è stato neppure proposto un trasferimento nel nuovo stabilimento. Sul piazzale della Giugiaro è arrivata la polizia con gli uomini della digos.