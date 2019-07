Giovanni Toti: "La Liguria buon esempio, da seguire anche in Italia"

GENOVA - "Se si sequestrano beni alla mafia e si restituiscono ai cittadini, se si ricostruiscono i ponti nei tempi previsti e promessi ai cittadini, se le istituzioni collaborano come fanno in questa città e in questa regione, allora credo abbiamo un buon esempio di centrodestra che funziona e che spero torni presto ad applicarsi al Paese". Questa la dichiarazione del governatore ligure Giovanni Toti a margine del sopralluogo ai beni confiscati al clan Canfarotta effettuato con il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini. I beni sono stati restituiti ufficialmente alla comunità genovese.

"Se ci applichiamo ai fatti e non alle discussioni - ha poi aggiunto Salvini - credo che il centrodestra abbia un futuro lunghissimo. In Liguria avrà un futuro stralungo perché io ho già detto che mi ricandido e - ha concluso - conto sull'appoggio di tutti i presenti".