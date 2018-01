Giovane orchestra genovese e ricordo delle deportazioni: gli appuntamenti di oggi in Liguria

GENOVA - Lunedì 29 gennaio ricco di appuntamenti a Genova e in tutta la Liguria.

Al Teatro Carlo Felice di Genova, alle ore 21 il dodicesimo concerto della Stagione GOG 2017-2018. Per questo appuntamento ritorna, dopo quasi dieci anni assenza il duo pianistico composto da Paola Biondi e Debora Brunialti che per questo speciale concerto dedicato agli 80 anni del compositore Azio Corghi si avvarranno della collaborazione di Guido Barbieri. Torna invece al Teatro Altrove della Maddalena lo spettacolo Anémic Cinéma, per rendere omaggio al cinema e alla sua epopea, fucina di sogni e speranze di una generazione perduta.

Alle 21.15 i musicisti del Collettivo Wurtz - Alessandro Bacher, Tommaso Rolando, Rocco Spigno e Agostino Macor - saliranno sul palco dell’Altrove per accompagnare la proiezione: L’uomo con la macchina da presa di Dziga Vertov.

Nel giorno della memoria nella Sala del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria Spinola (Largo Eros Lanfranco 1), alle 15.30, al via un convegno sulla deportazione dei militari italiani nei lager nazisti. L’incontro sarà presieduto dal presidente ILSREC Giacomo Ronzitti e concluso da un intervento del ministro della Difesa Roberta Pinotti.

Dopo il successo ottrenuto nei giorni scorsi il Circuito Cinema Genova ha deciso di replicare il film Fabrizio De André - Principe Libero. Ecco dove:

• Cinema Corallo, alle 20 in via Innocenzo IV 13.