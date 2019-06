Giornata mondiale del Rifugiato, "Professione accoglienza" a Imperia

IMPERIA - Il 13 giugno 2019 a Imperia si celebra la Giornata mondiale del Rifugiato. Un appuntamento che si articola in una serie di eventi che prendono il via con il convegno “Professione accoglienza" previsto alle 9:00 presso la sala congressi della Biblioteca comunale di Imperia.

All'incontro partecipano Camilla Orlandi, responsabile dipartimento per l'integrazione e l'accoglienza, gestione immigrazione dell'associazione dei comuni italiani, Walter Massa, responsabile nazionale di Arci Immigrazione, Flaminia Vola, coordinatore per l’Europa Occidentale dela sezione migranti e rifugiati del Sottosegretariato per lo Sviluppo Umano Integrale del Vaticano, e Giuseppe Traina, tutor territoriale della Liguria del Servizio Centrale SPRAR.

Un evento a cura del Progetto SPRAR del Comune di Imperia, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, in collaborazione con il Coprim, sigla che raccoglie i principali enti gestori delle accoglienze Cas del territorio provinciale, Arci Liguria, l’associazione Cineforum.