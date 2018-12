Giampaolo avverte: "Giudicare il Chievo per la classifica è da incompetenti"

GENOVA - "Giudicare il Chievo per la sua posizione di classifica è da incompetenti, da gente che non osserva".

Così il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo avverte i suoi in vista del match di domani, mercoledì 26 dicembre, con la squadra clivense: "Il Chievo oggi è competitivo, non abbiamo una partita difficile ma difficilissima. Ha fermato l'Inter, il Napoli e la Lazio, viene da cinque risultati utili consecutivi", prosegue ancora il tecnico che chiede una spinta importante al pubblico in vista di mercoledì.