Giallo a Savona, ritrovato il corpo esanime di uno straniero

SAVONA - Il corpo di un uomo riverso a terra è stato ritrovato questa mattina poco prima delle 5 in corso Vittorio Veneto a Savona, con accanto altre due persone, un uomo ed una donna. Alcuni passanti hanno poi allertato il 112.

All’arrivo dei paramedici l'uomo, un marocchino di 37 anni, dava ancora debolissimi segni di vita. Sul posto sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza insieme agli agenti della squadra Volanti della Questura di Savona. Malgrado le operazioni di rianimazione, lo straniero è deceduto poco dopo le 5.

Gli uomini della squadra Mobile e gli esperti della Scientifica non hanno trovato nessun segno di ferite sul corpo del malcapitato. La morte potrebbe pertanto essere avvenuta per cause naturali, ma la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e sarà molto probabilmente sottoposta ad autopsia.