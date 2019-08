GENOVA - Vittoria per 2-1 del Genoa nell’amichevole giocata allo stadio Mirabello contro i padroni di casa della Reggiana. Decidono le reti di Ghiglione al 35’ e di Pinamonti al 52’. Di Haruna la marcatura reggiana al 83’. Assente Schone, esordio dal primo minuto per Saponara.

Nella ripresa Andreazzoli ha fatto debuttare in maglia rossoblů anche il giovane centrocampista Agudelo. Buona prova del Genoa, con la mano di Andreazzoli che inizia a vedersi negli schemi di Criscito e compagni. Il gol di Ghiglione č frutto di una precisa conclusione che si č insaccata sulla destra della porta difesa dal portiere dei padroni di casa. Il raddoppio rossoblů arriva nella ripresa. Kouamč incontenibile se ne va sulla fascia, mette in mezzo per Pinamonti che deve solo appoggiare in rete. Per la cronaca da segnalare anche un palo di Pandev ben smarcato da Agudelo. Poi arriva il gol di Haruna, diciannovenne di proprietŕ dello Spezia, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo infila la porta rossoblů. Il match finisce qui.