Genova, stop ai bagni nella spiaggia di Sturla: valori dell'acqua non conformi

GENOVA - Arpal continua a controllare le acque di balneazione della Liguria. A seguito dei risultati degli ultimi campionamenti, la porzione di spiaggia, denominata da Arpal "Sturla Ovest" ossia la parte di arenile che insiste sul lato del depuratore, è stato dichiarato non conforme alla balnezione.

Entro tre giorni dal campionamento che ha rilevato la non conformità verrà effettuato il campione “suppletivo” per verificare se si è trattato di "inquinamento di breve durata" o viceversa confermare la non conformità e dunque il divieto di balneazione in quel tratto di mare.

Attualmente la situazione in Liguria vede 370 punti conformi e 6 non conformi per inquinamento: oltre a Genova con Sturla Ovest, a Lerici non conformi San Terenzo Paese e Venere Azzurra, ad Ameglia Punta Sanità, Fiumaretta e Bocca di Magra Deby Ross.