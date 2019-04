Genova "si veste" con la croce di San Giorgio per la Festa della Bandiera del 23 aprile

GENOVA - I principali monumenti di Genova si vestono della croce di San Giorgio in vista della Festa della Bandiera di martedì 23 aprile. In Piazza De Ferrari, dalla facciata del Palazzo della Regione ai terrazzi del Teatro Carlo Felice spiccano ben tre bandiere, ma si intravede anche quella sul pennone della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. Due si trovano invece al Porto Antico di Genova, che sarà il cuore pulsante della manifestazione, con altre 16 sui lampioni nella stessa area. Ma non potevano restare senza l’arco dei Caduti di piazza della Vittoria e il monumento di Quarto.

Ma già tutto il centro a partire dai giorni scorsi si è colorato di bianco e rosso grazie al lungo Gran Pavese che si snoda per le vie principali. E l’invito a esporre la bandiera di Genova è rivolto a tutti, da Voltri a Nervi, per animare la città e mostrare alle finestre il proprio orgoglio genovese. Per l’occasione, ci si ritroverà a festeggiare tutti insieme con un pomeriggio denso di eventi.

LE BANDIERE

Queste le piazze in cui le bandiere sono distribuite, ma si possono ritirare anche negli uffici IAT di via Garibaldi e Porto Antico:

Sabato 20 aprile - piazza Terralba a San Fruttuoso

Lunedì 22 aprile - Fiera dell’Angelo a Molassana.

Le bandiere saranno distribuite a partire dal 20 di aprile, anche in piazza Matteotti e in p.zza Caricamento, a cura degli organizzatori delle seguenti iniziative:

Fiera del libro - dal 20 al 23 aprile – p.zza Matteotti

Mercatino di Pasqua - dal 20 al 22 aprile - zza Matteotti

Mercatino dei Prodotti Tipici Regionali dal 20 al 23 aprile – p.zza Caricamento

IL PROGRAMMA

La cerimonia istituzionale è prevista a partire dalle ore 16.30. A Palazzo Ducale, nella Sala del Maggior Consiglio, il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Giovanni Toti apriranno le celebrazioni. L’assessore Matteo Campora consegnerà poi il Grifo di Genova a Walter Arnold, lo scultore americano che, dal 2010, si dedica a preservare e promuovere il Cimitero di Staglieno. Dopo gli interventi del St. George Club e del Flag Institute, a cui sarà consegnata la Bandiera di Genova, il sindaco nominerà 11 nuovi Ambasciatori di Genova nel mondo. In conclusione è previsto un “contributo” del Teatro Carlo Felice con il Quartetto Paganini-Sivori.

Parallelamente – sempre dalle ore 16.30 – dallo Yacht Club Italiano partirà il Galeone che, condotto dagli atleti che parteciperanno alla Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare (prevista a giugno a Venezia), avrà a bordo la storica Bandiera di Genova. Gli atleti, sbarcati al Porto Antico, consegneranno il vessillo ai rappresentanti di una delle “eccellenze” genovesi che concorrono a dare lustro al nome di Genova nel mondo: sarà infatti l’equipe dell’Ospedale Gaslini, che ha effettuato a fine marzo il primo intervento di autotrapianto polmonare su paziente pediatrico, a portare la Bandiera – accompagnati dal Corteo Storico – a Palazzo Ducale. Dopo la consegna al sindaco, il vessillo sarà issato sul torrione dell’antica sede dogale.

La festa proseguirà al Porto Antico dove, alle 18.30, si esibiranno le bande musicali genovesi che – insieme – eseguiranno “Ma se ghe pensu”. Le bande confluiranno in Porto Antico percorrendo – ciascuna – un tratto della città e concorrendo così a portare la festa in ogni angolo del centro. Grazie al contributo della Camera di Commercio e dell’Associazione Panificatori di Genova verrà distribuita focaccia ai presenti. Degustazione di vini liguri a cura dell’Enoteca Regionale della Liguria con cui il Comune sta collaborando in forte sinergia.

Il gran finale – sempre al Porto Antico – con lo spettacolo di Marco Rinaldi e, a seguire, con il concerto di Beppe Gambetta. Animazione swing a partire dalle ore 21.