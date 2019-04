Genova città della chitarra: al Ducale Gambetta e altri artisti ne ripercorrono la storia

GENOVA - Tanti appuntamenti in Liguria per Beppe Gambetta: dopo il concerto di Campomorone, è la volta di Palazzo Ducale, dove assieme a Paolo Bonfante, Michele Cusato e Martino Coppo racconterà la storia della chitarra americana. Alle 21 nella Sala del Maggior Consiglio i quattro amici si ritroveranno per ripercorrere l'evoluzione musicaledello strumento dagli anni Trenta ad oggi.

"Genova è conosciuta come la città dei cantautori, ma in realtà è anche la città della chitarra", ha commentato Beppe Gambetta. "Partendo da Niccolò Paganini che portava con sé nei suoi viaggi una chitarra fino a Pasquale Taraffo che è stato uno dei grandi virtuosisti del Novecento, capace di unire musica colta a quella popolare".

Un periodo per Gambetta ricco di eventi: verrà presto nominato sampdoriano dell'anno e gli verrà conferito dal sindaco Bucci il riconoscimento di Ambasciatore di Genova nel mondo. "Ho sempre portato nel mondo la mia città e la Liguria nel cuore", ha detto. "Adesso passerò un lungo periodo qui: sarò al Teatro Nazionale di Genova con la tradizionale Acoustic Night dal 9 al 12 maggio, mentre al Teatro Chiabrera di Savona porterò un mio spettacolo su De André".