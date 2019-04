Genova celebra il 25 aprile, in migliaia in piazza per la festa della Liberazione

GENOVA - "Non eravamo né ribelli né banditi, ma patrioti che presero la bandiera tricolore gettata nel fango dal duce e dal re, la lavarono con il sangue e la restituirono agli italiani pulita. Con la Costituzione abbiamo difeso la libertà adesso tocca a voi" un forte e lungo applauso ha accolto le parole del partigiano Umberto Manzone detto Remo, un messaggio indirizzato ai giovani di oggi. Gli stessi applausi la folla di piazza Matteotti ha tributato al ricordo di Aldo Gastaldi, medaglia d'oro alla memoria e al valore militare nella lotta alla Resistenza. Anche Genova così come le altre piazze della Liguria hanno ricordato in questo 25 aprile i settantaquattro anni della festa della Liberazione.

Prima la cerimonia con la deposizione delle corone di alloro al cimitero monumentale di Staglieno. Poi il lungo corteo, partenza da piazza della Vittoria e arrivo in un altra piazza storica della città, quella dedicata alla memoria di Giacomo Matteotti. Settantaquattro anni dopo migliaia di persone di tutte le età sono scese in piazza a Genova per la data simbolo che rappresenta per tutti la Liberazione dell'Italia dall'oppressione dei nazi-fascisti. Nessun fischio, nessuna polemica, solo applausi: tanti, per una festa che oggi è sembrata appartenere proprio a tutti. Genova ha omaggiato e ricordato chi ha lottato e perso la vita per restituire le libertà a tutta l'Italia. "Il frutto migliore della nostra Resistenza è stata la Costituzione della Repubblica per il quale tanti partigiane e tante partigiane hanno scritto articoli importantissimi, nell'applicazione di quella Costituzione c'è il futuro della nostra democrazia" ha spiegato Massimo Bisca, presidente Anpi Genova.

Le note dell'inno di Mameli hanno accompagnato la cerimonia, poi l'orazione del presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick che ha ricordato i valori profondi di quella stagione, con le istituzioni di oggi ancora pronte a difendere quando allora conquistato: Una manifestazione partecipata in una piazza seria, composta nel ricordo di chi fatto veramente tanto in questa città, in Italia e in Europa per donarci la libertà e per costruire una comunione d'intenti che aiuti a crescere il paese, senza assurdi revisionismi di un passato di cui nessuno sente la nostalgia e senza assurde strumentalizzazioni che servono solo a dividere l'Italia migliore - ha commentato Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria -. Qualcuno più bravo di me a scrivere ha detto che la libertà è partecipazione e Genova dimostra di esserci sempre, oggi, unita dopo la tragedia del ponte, come allora" ha detto ancora il governatore che poi è tornato sul brutto episodio di ieri a Milano con i cori fascisti a inneggiare Mussolini da parte di alcuni tifosi della Lazio: "Non bisogna dare nessuno spazio ai revisionismi come quelli osceni e assurdi che abbiamo visto ieri - ha proseguito Toti -. E' un episodio stupido che aiuta solo a dividere, soprattutto è un gesto di grande ignoranza che vuol dire non conoscere le differenze, le storie e gli orrori attraverso cui si è passati e non saper apprezzare quella libertà che consente a tutti oggi di esprimere il proprio pensiero, anche critico, in modo urbano e civile e non offensivo per le tante vittime e le persone che hanno sofferto".

Genova, dove la Resistenza settantaquattro anni fa partì, città medaglia d'oro al valor militare per la guerra di Liberazione, oggi è chiamata ad affrontare la difficile sfida conseguente al crollo di ponte Morandi, ma la lotta di settantaquattro anni fa secondo il sindaco Marco Bucci, può e deve essere ancora d'ispirazione: E' questione anche di saper cogliere le opportunità per avere un modo migliore, è quello che hanno fatto per loro e per tutti noi. Ora ci dobbiamo riconquistare un futuro brillante per la nostra città e per l'ambiente, siamo impegnati per questo e quelli che sono morti tanti anni fa sono l'esempio per tutti noi" ha ribadito con convinzione il primo cittadino.