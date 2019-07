Genova, allerta massima per la zanzara tigre: è bollino rosso

GENOVA - Ancora bollini rossi in Liguria. Insieme all'emergenza caldo arriva la massima allerta per la presenza della zanzara tigre. Secondo l’elaborazione di Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale,su base dati Vape, nella settimana dal 25 al 31 luglio, le province liguri raggiungerranno l'indice potenziale di infestazione di zanzara tigre più alto. Le temperature comprese tra i 32 e i 40 gradi contribuiranno a fare crescere questo indice.

Come afferma la responsabile di Anticimex Valeria Paradiso: "Per bloccarne la diffusione delle zanzare all’origine è essenziale agire sul fattore prevenzione, con la collaborazione attiva delle amministrazioni comunali e condominiali, che devono pianificare, insieme a esperti del settore, interventi mirati e continuativi almeno da marzo a tutto ottobre. Ma altrettanto importante è il ruolo dei cittadini, fondamentale per tenere in ordine le aree private ed evitare i ristagni d’acqua.”