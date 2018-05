GENOVA - L’allenatore del Genoa Davide Ballardini sempre più presente in città. Il tecnico riconfermato alla guida dei rossoblù questa sera, su invito del presidente regionale Aiac Liguria Ugo Maggi, terrà un corso di aggiornamento rivolto ai tecnici e allenatori liguri e genovesi, presso l’Auditorium dell’Istituto Firpo-Buonarroti in via Canevari. Proprio di fronte allo stadio Ferraris.

Sarà accompagnato, salvo impedimenti, dagli inseparabili collaboratori Regno e Melandri.