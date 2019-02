Genoa-Sassuolo al Ferraris, Prandelli lancia la coppia Sanabria-Kouamè

GENOVA - Dopo il successo di Empoli il Genoa cerca il bis a Marassi contro il Sassuolo. Prandelli per la sfida contro i neroverdi di De Zerbi lancia in attacco dal primo minuto Sanabria, in gol al primo pallone toccato in Toscana. Accanto a lui il confermato Kouamè. Calcio d'inizio al Ferraris alle ore 15. Arbitra Manganiello di Pinerolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Sturaro, Miguel Veloso, Bessa; Kouamé, Sanabria. Allenatore: Cesare Prandelli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: Roberto De Zerbi