Genoa-Sassuolo 1-1 FINALE

GENOVA - Dopo il successo di Empoli il Genoa cerca il bis a Marassi contro il Sassuolo. Prandelli per la sfida contro i neroverdi di De Zerbi lancia in attacco dal primo minuto Sanabria, in gol al primo pallone toccato in Toscana. Accanto a lui il confermato Kouamè. Calcio d'inizio al Ferraris alle ore 15. Arbitra Manganiello di Pinerolo.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

93' Termina la partita al Ferraris

83' Kouamè conclude forte e teso verso la porta di Consigli, palla centrale, devia in angolo il portiere del Sassuolo

67' Sanabria si incunea bene in area di rigore, conclude in porta da posizione defliata, palla lontana dai pali. Buon moviemnto del nuovo attaccante rossoblù

45' inizata la ripresa

Primo tempo

45' Termina il primo tempo al Ferraris

41' GOL GENOA: SANABRIA. Seconda partita e secondo gol per Sanabria con la magglia del Genoa. Palla in mezzo per Kouamè che di volto serve Sanabria che tira di prima intenzione battendo Consigli. A Marassi è 1-1

33' Occasione Genoa, palla al centro per Sanabria tutto solo che di testa salta fuori tempo e non riesce a inquadrare la porta

28' GOL SASSUOLO: DJURICIC. Azione caparbia di Duncan che recupera palla a Criscito, punta la difesa, serve Berardi che mette in mezzo, palla a Babacar che fa appoggia per Locatelli che di sponda allarga per Djuricic che controlla e dopo esserci accentrato batte Radu.

18' Cross insidioso di Criscito, Rogerio chiude in angolo

13' Tiro a giro di Berardi, Radu in tuffo spedisce in angolo

6' Poche occasioni al Ferraris

1' Iniziata al Ferraris

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Radovanovic, Lerager, Bessa; Kouamé, Sanabria. All. Prandelli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. All. De Zerbi