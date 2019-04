Genoa: Sanabria, Pezzella e un pensiero a Biraschi per far punti con l'Inter

GENOVA - Un ritorno, quello di Sanabria e un esordio, quello di Pezzella. Il match con l’Inter nel turno infrasettimanale al Ferraris prevede almeno due novità rispetto alla squadra che ha perso a Udine. Ma è possibile che ci siano altre variazioni visto che il tecnico rossoblu’ Prandelli è rimasto deluso dalla prestazione dei suoi giocatori. Intanto c’è da sostituire lo squalificato Criscito e con tutta probabilità toccherà a Giuseppe Pezzella 21 anni compiuti è arrivato nel mercato di gennaio al Genoa per rimpiazzare il capitano.

Pezzella è stato prelevato dall’Udinese ma fin qui non ha mai trovato spazio. Per lui ora il tempo di attendere è finito. In attacco dove il Grifone evidenzia non pochi problemi dopo la cessione di Piatek, con Kouame’ è pronto al rientro da titolare Sanabria che a Udine è rimasto in panchina perché giunto dalle Americhe solo due giorni prima del match. Tocca al paraguayano trascinare un gruppo scosso dalla lite interna tra il primo e secondo tempo al Friuli e che dopo le esaltazioni per aver battuto la Juventus è tornata in un nanosecondo sulla terra.

Prandelli ha altre possibilità per rivitalizzare la sua formazione: Biraschi magari soffre nella quattro difensiva ma in una partita in cui serve la garra per fermare Perisic e compagni uno come lui ci sta benone. Per il resto Sturaro è pronto a tornare in mediana a fare legna. Il Genoa deve sfruttare il fattore Marassi perché in trasferta è un disastro e in fondo contro le big sono arrivate le prestazione piu’ belle. E l’Inter qui da 5 anni perde continuamente.