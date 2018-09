GENOVA - Ripresi gli allenamenti per il Genoa in vista della partita con la Lazio. Sandro ha svolto un lavoro misto e prosegue secondo programma il suo recupero.

Potrebbe risultare tra i convocati per il match con la Lazio ma restano ancora altri giorni per valutare la sua condizione- Intanto è stato concesso un giorno di permesso a Kouame’ per stare accanto alla compagna che sabato scorso ha dato alla luce il piccolo Michael Joh