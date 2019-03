Genoa, Prandelli: "Non abbiamo la pancia piena, a Udine è uno scontro diretto"

GENOVA - Cesare Prandelli tiene molto al match con l’Udinese, ma prima vuole sottolineare il grande torneo della Primavera nel torneo di Viareggio: “Complimenti a tutti in particolare a Carlo Sabatini per come ha gestito tutte le fasi del Torneo e i ragazzi. Arrivare in finale è un grande risultato”.

Poi c’è il ricordo di Emiliano Mondonico: “Un maestro, un amico”, quindi la partita al Friuli: “Domani sarà uno scontro diretto. Vogliamo ripetere la prestazione contro la Juventus e fare punti. Pandev è tornato dalla sua nazionale con un problema al costato, ma non molla mai. Gli altri stanno bene, anche se non ho ancora rivisto Sanabria”.

Testa all’Udinese visto anche quello che si gioca il club bianconero: ““Tudor farà giocare l’Udinese in modo ordinato e aggressivo. Troveremo un ambiente molto impegnativo da tutti i punti di vista. La sosta dopo la vittoria sulla Juve non ci ha dato la sensazione di avere la pancia piena”. Poi su Kouame: “E’ un ragazzo con qualità e molto intelligente. Ha capito le sue caratteristiche, è sulla buona strada”