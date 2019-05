GENOVA - "Vogliamo stare in partita sempre, provare a trovare punti deboli in una squadra che è davvero in forma. Dobbiamo pensare a mantenerci compatti e a raddoppiare molto, specialmente su Ilicic che è un campione. Domani per noi è la partita della stagione” così Cesare Prandelli in conferenza stampa alla vigilia della difficile trasferta a Reggio Emilia del Genoa contro l'Atalanta in piena lotta per la qualificazione in Champions.

"Vogliamo provare a metterli in difficoltà, tenendo il possesso di palla - ha proseguito il mister rossoblù -. La fiducia è la chiave di tutto. Significa non perdere mai di vista l’obiettivo e non buttare il lavoro fatto. La fiducia è più importante del dubbio. Fiducia nel compagno e nell’essere squadra". E sul prossimo impegno degli orobici in finale di Coppa Italia mercoledì contro la Lazio Prandelli ha spiegato: "L’Atalanta non penserà alla Coppa Italia, ma solo alla partita di domani. Non avranno cali di concentrazione perché hanno chiaro in testa il loro obiettivo.

In attacco per provare a perforare la difesa atalantina Prandelli potrebbe puntare su Kouamè: "Ha capito che in quel ruolo può fare molto bene. Non è una posizione statica perché deve sempre cercare l’area di rigore e il gol. Però partendo largo può dare un grande contributo. Lazovic non disponibile per domani” ha concluso il tecnico di Orzinuovi.