Genoa per la conferma, Samp per il riscatto. Primocanale in campo dalle 19.45

GENOVA - Genoa in campo al “Ferraris” davanti al proprio pubblico, che ha superato il muro dei 17.000 abbonati, per confermare il positivo esordio all’Olimpico con la Roma; Sampdoria in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo per riscattare il deludente debutto casalingo con la Lazio. La seconda giornata del campionato di serie A riserva alle squadre genovesi altri due appuntamenti importanti, contro avversari di rango. Andreazzoli, che punta molto sulla personalità di Schone a centrocampo, si affida ancora alla coppia d’attacco più giovane del campionato, Pinamonti-Kouamé, per provare a conquistare i primi punti della stagione a Marassi, dove i Gruppi della Nord (che hanno annullato il corteo di protesta contro il presidente Preziosi per la scomparsa di un tifoso della gradinata) hanno garantito il massimo sostegno ai rossoblù. Di Francesco deve rinunciare a Gabbiadini (probabile rilancio di Ramirez), ritrova Jankto e chiede ai blucerchiati una prestazione di carattere in attesa di rinforzi dal mercato (che chiude lunedì) e della fine di quella che ha definito la “tarantella societaria”.

Primocanale anche questa domenica scende in campo con una versione speciale di Derby in Terrazza, che comincerà alle ore 19,45 con un ricco prepartita. In studio, con Maurizio Michieli, ci saranno Marco Rinaldi, Aldo Piccardo e Anna Cerbara sul fronte del Genoa e Domenico Arnuzzo, Stefano Rissetto e Matteo Monforte sulla sponda della Sampdoria; in collegamento dallo stadio “Ferraris” l’inviato Giuseppe Porcella e alla postazione messaggi, aggiornamenti e social Silvia Isola. Poi, la cronaca dei match e il post gara con pagelle, commenti, interviste. Il pubblico potrà interagire attraverso le telefonate in diretta e i messaggi whatsApp.

Ma la programmazione di Primocanale non si ferma qui e, anzi, da quest’anno rilancia con una grande trasmissione sportiva nell’ora di pranzo (ore 12,15-13,30 il lunedì e ore 12,15-13 dal martedì al sabato) condotta da Graziano Cesari con Giovanni Porcella e Maurizio Michieli e a rotazione gli opinionisti di Gradinata Nord e Gradinata Sud. Si parte appunto domani, con Anteprima Calcio Tg alle 12,15 e poi sino alle 13,30 con messaggi, telefonate, commenti sulla pagina Fb dei telespettori. In collegamento da Torino, sulle orme di Gianluca Vialli impegnato nella manifestazione benefica per raccogliere fondi contro la Sla, Stefano Rissetto.

Vi aspettiamo sul canale 10 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su primocanale.it.