Genoa, ora per il regista il favorito è il danese dell'Ajax Shone

GENOVA - Il brasiliano, l'argentino, il croato, il danese. E alla fine sfogliando la margherita dei registi a spuntarla potrebbe essere proprio quest'ultimo. La caccia al manovratore del centrocampo del Genoa sembra essere arrivata all'epilogo.

Dopo aver valutato Lucas Silva del Real, dopo essere stati vicini a Lucas Biglia del Milan e aver sondato Milan Badelj della Lazio le attenzioni rossoblù si sono rivolte a Lasse Shone, 33 anni dell'Ajax. Protagonista in Champions nella passata stagione della squadra olandese, il giocatore danese non rientra più nei piani tecnici pur avendo ancora un anno di contratto con i lancieri e così i rossoblù si sono inseriti prepotentemente.

La soluzione italiana piacerebbe a Shone e nelle prossime ore sarebbe già in programma un incontro con il presidente Enrico Preziosi per definire i particolari di un accordo che prevede un contratto biennale con opzione per il terzo.

Nazionale danese, Shone è cresciuto calcisticamente in Olanda ed è diventato il calciatore straniero con il maggior numero di presenza nell'Ajax ben 171. Da sempre duttile e impiegato a inizio carriera da ala destra, il talento danese si è spostato man mano in mezzo al campo: la velocità non è il suo maggior pregio ma la qualità e l’esperienza tattica sono caratteristiche che lo esaltano nel ruolo tra retroguardia e attacco.