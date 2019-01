Genoa-Milan 0-0 LIVE

GENOVA - Gradinata Nord semi deserta. Atmosfera surreale al Ferraris, non ci sono cori nè tifo. I sostenitori rossoblù protestano per la scelta di far giocre la sfida di lunedì pomeriggio

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

37' Kouamè stacca di testa ma non riesce a indirizzare verso la porta la sfera, la palla termina a lato

32' Criscito combina con Bessa, il capitano arriva sul fondo me mette in mezzo una palla velenosa che Pandev sfiora appena: Donnarumma si corica e blocca la sfera

27' Combinazione Bessa-Pandev-Bessa, l'italo brasiliano si trova da solo davanti alla porta ma tira centrale, Donnarumma para come può

24' Contropiede velocissimo portato avanti da Kouamè, palla a Lazovic che lotta e una volta in area conlcude in porta, Donnarumma devia in angolo

23' Occasione per il Genoa, da calcio d'angolo Kouamè stacca, palla a lato di poco, Panadev non ci arriva per un soffio

20' Suso da posizione decentrata si sposta e conlcude di sinistro, palla centrale facile per Radu

15' Cambio obbligato per il Milan, esce Zapata entra Conti

14' sugli sviluppi del calcio d'angolo Criscito appoggia per Veloso, il suo tiro a giro termina alto di poco.

11' azione insistita del Genoa, palla a Kouamè che conlude in porta, palla deviata in angolo. Zapata a terra è soccorso dai sanitari

8' Bessa sfugge alla marcatura di Borini che lo blocca con le cattive. Giallo per il milansita.

5' Palla lunga per Kouamè, Zapata chiude in rimessa laterale

3' Lazovic tenta l'affondo sulla destra, il suo cross è bloccato in presa alta da Donnarumma,

1' partiti al Ferraris, la prima palla è del Genoa ch tenta l'affondo. pandev è bloccato

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Rolon, Zukanovic, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev. Allenatore: Cesare Prandelli

MILAN: Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.

Allenatore: Luigi Riccio