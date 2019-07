Genoa, mercato in uscita: Gunter a Verona, Lapadula verso il Lecce

GENOVA - Non solo arrivi ma anche partenze. In casa rossoblù si continua a lavorare per dare ad Aurelio Andreazzoli una rosa piuttosto definita già per l'inizio della prima parte del ritiro di Neustift previsto per l'8 luglio.

E allora ecco che le trattative per le cessioni di Gunter e Lapadula sono entrate nel vivo.

Il difensore tedesco di origini turche piace al neo promosso Verona di Juric e nelle prossime ore potrebbe arrivare in Veneto a titolo definitivo.

Più difficile a causa dell'ingaggio la trattativa per Gianluca Lapadula. L'attaccante rossoblù in uscita piace molto al Lecce. Restano da definire le modalità di cessione di un giocatore costato molto al Genoa, circa 13 milioni di euro, e soprattutto chi pagherà il suo maxi ingaggio.

Il contratto che lo lega ai rossoblù fino al 2022 parla infatti di 1,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che messa a bilancio pesa come un macigno.

Sembra invece destinato a rimanere al Genoa per scelta tecnica l'attaccante ivoriano Christian Kouamé a lungo corteggiato dal Bologna.

Se non arriveranno offerte clamorose Andreazzoli lo proverà accanto al neo acquisto Pinamonti.