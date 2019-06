Genoa, manovre in attacco: Gumus e poi Caputo ma Kouame’ è in bilico

GENOVA - Con Andreazzoli il Genoa ha cambiato allenatore, ma anche se Prandelli non c’è piu’ è in arrivo un giocatore che proprio l’ex voleva: si tratta di Sinan Gümüş che si libera a parametro zero dal Galatasaray. Il nome del tedesco ma di chiara origine turca era gia’ uscito a marzo e poi era stato rilanciato a maggio. Cesare Prandelli lo ha allenato proprio al club di Istanbul ed aveva subito dato il suo ok.

Evidentemente anche Andreazzoli si è allineato per il venticinquenne dalle indubbie qualità tecniche. E’ un esterno destro che dovrebbe dare fantasia e imprevedibilità al gioco rossoblu’ che l’anno scorso ha sofferto la mancanza di un attaccante in grado di saltare l’uomo. Il Genoa ha avuto mille problemi per raggiungere la salvezza, ma la fase offensiva è davvero da costruire.

Resta ancora Pandev ed era scontato e si sta dando la caccia a Caputo dell’Empoli che pero’ piace anche al Sassuolo. Trattativa non facile, ma Caputo che ha 32 anni sa che in rossoblu’ è arrivato l’allenatore con cui per due anni ha fatto benissimo.

La carta del Genoa è proprio Andreazzoli anche per Bennacer, il ventunenne franco algerino che ha impressionato anche lui con la squadra toscana. In generale è un’operazione da quasi venti milioni. Sul fronte delle cessioni c’è Kouamè che piace a mezza serie A. L’ultimo abboccamento è stato del Bologna. In questo momento è il giocatore del Grifone è il piu’ richiesto e resta in bilico.