Genoa, Laxalt e Migliore alla Basko di Molassana: "Con l'Inter vogliamo i tre punti"

GENOVA - Grande festa alla Basko di via Molassana 72r per l'evento "Basko ha fatto gooooal! con protagonisti i giocatori del Genoa Francesco Migliore e Diego Laxalt. Tanti i piccolì tifosi rossoblù accompagnati dai genitori che si sono fatti firmare l'allbum di figurine Erredi con impresse le immagini dei calciatori del Genoa.

"Una grande festa essere qua con tanti bambini che ci manifestano il loro affetto - dice Migliore -. Le ultime due vittorie ci hanno dato tranquillità, ora dobbiamo pensare partita dopo partita, la prossima con l'Inter nonsarà semplice. Il mio personale obiettivo? Cercare di giocare il più possibile" conclude Migliore.

Anche l'uruguaiano Diego Laxalt, autore delle due marcature extra-time che hanno permesso al Genoa di uscire vittorioso dalle trasferte di Roma contro la Lazio e Verona contro il Chievo è stato accerchiato dai piccoli fans rossoblù. Sabato arriva l'inter al Ferraris, la squadra che ha portato Laxalt in Italia: "Un motivo in più per fare bene contro una squadra che si è ripresa dopo una serie di pareggi. Sarà una partita difficile, ma vogliamo giocarcela e conquistare i tre punti. Da quando è arrivato Ballardini ci troviamo molto bene, crediamo in lui e nelle sue idee". Poi una battuta su Hiljemark: “Sono molto contento che sia tornato. Ci conoscevamo già dall'anno scorso. Il Genoa trampolino per arrivare ai mondiali in Russia? Ci spero" ha concluso Laxalt.