Genoa, il nome nuovo per la panchina è Stramaccioni ma il sogno è Semplici

GENOVA - In attesa della svolta societaria preannunciata dal presidente Enrico Preziosi, il Genoa con l’attuale dirigenza, anche Perinetti si è già detto disponibile di restare, sta pero’ lavorando per la futura stagione.

Qualche giorno per ricaricare le pile e la prima questione in agenda è quella del tecnico Prandelli difficilmente resterà e così la lista dei possibili sostituti si allunga sempre di più. Il nome nuovo è quello di Stramaccioni, ex Inter e Udinese, ma Semplici sebbene non abbia ancora divorziato dalla Spal resta la figura più apprezzata dai rossoblù. Più defilati Tudor, Pioli e Nicola. Eppoi c’è la squadra da rifare. Detto di radu che dovrebbe rimanere ancora un anno, lo vuole anche il portiere per la sua crescita, lo stesso si spera per Romero ceduto alla Juventus che però potrebbe parcheggiarlo qui. La Lazio invece vuole Lazovic e pure Biraschi. E siamo solo all’inizio. Sul misterioso possibile compratore si rimane all’identikit di un italiano di mezza età, imprenditore, che aspetterà 15 giorni la risposta di Preziosi che a sua volta si confronterà con l’advisor Assietta.