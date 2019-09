Genoa-Fiorentina 2-1, la cronaca live

GENOVA - Genoa in campo al “Ferraris” davanti al proprio pubblico, che ha superato il muro dei 17.000 abbonati, per confermare il positivo esordio all’Olimpico con la Roma. Intanto come la scorsa settimana, tanti tifosi segnalano disagi per entrare allo stadio: lunghe code ai tornelli ancora alle 20.30, ad un quarto d'ora dall'inizio del match.

LA CRONACA IN DIRETTA

75' GOAL su rigore di Pulgar: Radu spiazzato. La Fiorentina guadagna un punto per una azione di Romulo contro Libery.

71' Entra Romulo, esce Ghiglione

70' Genoa che mantiene palla, lunga serie di occasioni con uno schema di gioco ben preciso

64' GOAL di Kouamé si è allungato in un goal quasi a campanile, da lontano ha guadagnato terreno, ha sbaragliato la difesa avversaria. Genoa consolida il risultato

57' Ancora Genoa in attacco, Ghiglione trova Lerager davanti che si gira, ma la palla va fuori di poco

53' Occasione per il Genoa di raddoppiare, Pinamonti accarezza la rete e non la mette in mezzo dove era pronto Ghiglione

47' Pericolo Fiorentina: tre calci d'angolo di fila, un assedio della Viola che porta il Genoa in affanno già nei primi minuti del secondo tempo

Riprende al Ferraris

43' Ammonizione per un'entrata di Criscito su una ripartenza

41' Pinamonti grande occasione: tiro poderoso, ma Dragowski spicca il volo

28' Pericolosa la Fiorentina: traversone per Chiesa, ma l'intervento di Radu è prodigioso.

27' palla troppo lunga di Ranieri per Chiesa

27' cerca il filtrante Criscito per Kouame ma interviene in uscita Dragowski

25' sugli sviluppi del corner Pinamonti è colto in posizione di fuorigioco

24' buon tiro centrale di Radovanovic che obbliga Dragowski a mettere la palla sopra la traversa

22' traversone pericolosissimo di Ghiglione per Kouame che non aggancia la palla

21' gioco ripreso

19' gioco fermo per prestare soccorsi a Pinamonti rimasto a terra dopo aver subito un colpo al volto da Pezzella

18' diciotto minuti ad alta tensione

16' Giallo per Romero per una azione su Chiesa

14' crosss teso di Lirola ma Radu esce e fa sua la palla

11' GOAL di Zapata, da un corner la passa passa a Ghiglione classe '97: gran bel colpo di testa che Dragowski non può parare

10' Calcio d'angolo, bella zuccata di Lerager che però non si concretizza

9' Punizione Genoa battuta da Schone, deviata da Dragowski

LE FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouame, Pinamonti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.