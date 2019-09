Genoa-Fiorentina 0-0, la cronaca live

GENOVA - Genoa in campo al “Ferraris” davanti al proprio pubblico, che ha superato il muro dei 17.000 abbonati, per confermare il positivo esordio all’Olimpico con la Roma. Intanto come la scorsa settimana, tanti tifosi segnalano disagi per entrare allo stadio: lunghe code ai tornelli ancora alle 20.30, ad un quarto d'ora dall'inizio del match.

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouame, Pinamonti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.