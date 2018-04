Genoa-Crotone: Primocanale in diretta alle 17, lungo post partita dalle 19.15

GENOVA - Sabato sera di calcio a Genova e Primocanale scende in campo insieme ai tifosi. Il 13° turno del girone di ritorno ha in cartellone Genoa-Crotone con fischio d'inizio alle ore 18.

Una sfida in cui "noi non ci dobbiamo fermare, sarebbe stupido non avere motivazioni perché fin qui abbiamo fatto cose straordinarie", ha spiegato il tecnico Ballardini in conferenza stampa. L'obiettivo è sbaragliare una concorrente diretta per la salvezza. "Pretendiamo di non mollare. E poi col Crotone ci sono in palio punti pesanti".

VIDEO: la conferenza di mister Ballardini

LEGGI: le ultime da Pegli, ecco i convocati

Sul canale 10 della tv e in streaming su primocanale.it a partire dalle 17 il prepartita con collegamenti da Marassi, le ultime sulla formazione, i vostri pronostici social e le dichiarazioni della vigilia. Durante la gara, la nostra consueta cronaca testuale live sul sito web.

Quindi, a partire dalle 19.15, edizione prolungata di Anteprima Calcio per vivere insieme gli ultimi minuti del match, le impressioni dei tifosi a caldo fuori dal Ferraris, i vostri commenti su Facebook e WhatsApp (3476766291).

E poi, naturalmente, una pagina su Juventus-Sampdoria in programma domenica alle 18 a Torino con le probabili formazioni e le parole di mister Giampaolo.