Genoa, Capozucca pronto allo scambio Cassata-Russo: Romulo ritorna

GENOVA - Il nuovo direttore sportivo de Genoa Stefano Capozucca (terza avventura in rossoblu’ per lui) è gia’ al lavoro. Dal Frosinone dove ha lavorato nell’ultima stagione potrebbe arrivare in prestito il centrocampista Francesco Cassata 22 anni, di San Terenzo e in Ciociaria in cambio andrebbe il piu’ che promettente portiere Russo.

Cassata ha disputato 19 partita segnando pure due gol. E’ un prodotto del vivaio dell’Empoli, di proprietà del Sassuolo e ha numerose presenze anche nelle nazionali giovanili azzurre. Intanto come anticipato dal Frosinone, via Inter potrebbe arrivare anche l’attaccante Pinamonti, pure lui in prestito anche se il giovane bomber se lo contendono in molti. Rimanendo nella batteria offensiva c’è l’ufficialità del rinnovo per un altro anno di Pandev.

Kouamè invece piace al Bologna che ha offerto 12 milioni di euro, ma Preziosi ne vuole di piu’, mentre a centrocampo ecco il ritorno di Romulo che un po’ a sorpresa non è stato riscattato dalla Lazio col giocatore che non l’ha proprio presa bene.