Genoa, bomber Piatek con numeri da record: maglio anche di Palacio

GENOVA - Un Piatek da record. Capocannoniere in serie A e un record particolare tutto rossoblu’. Infatti con nove reti messe a segno in appena cinque gare ufficiali, una di Coppa Italia con il Lecce e le quattro di campionato contro Empoli, Sassuolo, Bologna e Lazio prima di lui, da quando il Genoa è ritornato in Serie A, non ci era riuscito nessuno.

Il Grifone con il 23enne bomber polacco si stropiccia gli occhi e dimentica le goleade subite in trasferta. Palacio nella stagione 2011-12 aveva segnato in campionato cin que gol in 4 match ma non in Coppa. Quindi Piatek ha fatto meglio anche dell’argentino.

Intanto contro il Chievo squalificati per proteste il vice di Ballardini Regno e il preparatore dei portieri Scarpi.