Genoa, Bessa porta in dote gol, assist e fantasia: un'altra soluzione per Ballardini

GENOVA - Gol e fantasia per il Genoa, sono le caratteristiche dell’italo-brasiliano Daniel Bessa arrivato dal Verona.

E’ un giocatore che potrà dare sicuramente un contributo importante alla squadra di Ballardini. Voleva lasciare il Veneto, dove non stava trovando il giusto spazio con Pecchia dopo essere stato uno straordinario protagonista della cavalcata dalla B alla serie A. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, poi ha girato per mezza Europa con esperienze anche in Olanda e Portogallo. Nel mezzo anche il Bologna. Poi l’esplosione a Verona. Il bagagliaio tecnico è di prim’ordine, Bessa gestisce da sempre il pallone con personalità, si sacrifica e ruba palloni, organizza la manovra, ma diventa decisivo anche in fase offensiva e quando deve dettare l’ultimo passaggio. Un centrocampista moderno ma concreto, impiegabile da regista ma anche sulla trequarti o spostato sull’esterno