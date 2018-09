Genoa, Ballardini carica i rossoblù: “Con la Lazio servirà personalità”

GENOVA - “La Lazio è una squadra di personalità e qualità. È difficile da affrontare” così in conferenza stampa il tecnico del Genoa Ballardini alla vigilia della sfida dell’Olmpico.

“Ci servirà personalità e organizzazione - ha proseguito l’allenatore rossoblù -. Lapadula, Lopez e Favilli sono sicuramente out. Sandro sta migliorando, valuto la sua convocazione. Pandev invece ha avuto un problema alla schiena ma si sta allenando regolarmente”. Ballardini poi parla anche di Bessa: “Con lui in campo abbiamo più qualità a centrocampo. È un giocatore importante. Il ritorno di Marchetti all’Olimpico contro la Lazio?è carico. Ha la sana agitazione. Deve pensare di fare la sua partita. Non deve dimostrare niente a nessuno” conclude Ballardini