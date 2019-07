Genoa, avvio difficile: ma Criscito e compagni puntano sull'effetto Ferraris

GENOVA - Il calendario metterà subito alla prova il nuovo Genoa di Andreazzoli. L’inizio è a dir poco complesso: la Roma fuori casa, bestia nera per i rossoblu’ che all’Olimpico da quando sono tornati in A non hanno battuto chiodo, poi al Ferraris arriva la Fiorentina quindi altro match in casa con l’Atalanta che sarà gia’ in forma Champions.

Di positivo c’è il doppio turno davanti ai propri tifosi, Criscito e compagni puntano proprio sull’effetto stadio, ma subito dopo test verità col Cagliari in Sardegna e col Bologna nuovamente a Genova. Poi la Lazio in trasferta e il Milan. Sarebbe importante arrivare al via con la squadra delineata. Ci sono poco piu’ di tre settimane di tempo per riempire la casella del regista, Luca Biglia è il candidato numero uno con contratto spalmato in due o tre anni, mentre si attende ancora il giapponese Kamada.

Per il direttore sportivo Capozucca c’è l’ordine di sfoltire la rosa con Sandro che dovrà essere ricollocato. In Francia il Grifone continua a lavorare per preparare le amichevoli col Nantes e col Bordeaux che sono prove indicative, ma forse sarebbe stato utile affrontare anche una squadra italiana in questo precampionato, oltre al test con la Reggiana dell’8 agosto.