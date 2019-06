Genoa attento a Radu, lo vuole la Roma e spunta Buffon

GENOVA - Tra tanti problemi il Genoa deve blindare Radu. L’Inter lo darebbe al Grifone, una scelta che al rumeno piacerebbe ma sul numero uno nelle ultime ore ci sarebbe forte la Roma che potrebbe cedere ai nerazzuri Dzeko ma in cambio i giallorossi chiederebbero proprio il portiere.

E pure il Cagliari che è in tratattiva per la cessione di Barella e Cargno all’Inter hanno pensato a Radu per sostituire il portiere. Il Genoa distratto dalle vicende societarie si guarda comunque attorno e ai rossoblu’ è stato accostato Gianluigi Buffon che ha rescisso col Paris Saint Germain perché vuole tornare a giocare in Italia.

Su di lui Atalanta, Lazio e pure il Grifone di cui Buffon ha sempre nutrito simpatia perchè da ragazzino andava al Ferraris nella Nord. Ma il suo procuratore Silvano Martina ha detto: “Per Gigi mi sta chiamando mezzo mondo”, insomma il portierone campione del mondo resta per ora una suggestione.