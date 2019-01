Genoa a Empoli con una sola punta, Prandelli si affida a Kouamè

GENOVA - Genoa in trasferta in Toscana. Questa sera i rossoblù di Prandelli in scena al Castellani di Empoli. In attacco il tecnico di Orzinuovi si affiderà al solo Kouamè. Dopo l'addio di Piatek è arrivato il ko di Favilli neanche convocato per il match di qusta sera. Calcio d'inizio alle ore 20.30. Arbitra La Penna di Roma 1.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Zajc, Caputo. Allenatore: Iachini.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Romulo, Rolon, Veloso, Bessa; Kouame. Allenatore: Prandelli.