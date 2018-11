Fuochi, mercatini e tunnel luminoso: ecco il programma delle Feste a Genova e in Liguria

GENOVA - Genova e la Liguria si accendono per le feste natalizie. Quest’anno sarà il linguaggio della luce a caratterizzare il Natale genovese, unendo le due parti della città che sono state separate dal crollo di Ponte Morandi: tantissime le iniziative per le festività con “Accendiamo le feste”, un fitto calendario di eventi che copre l’intero mese di dicembre e che si concluderà con uno spettacolare Capodanno.

Si comincia con i tradizionali fuochi d’artificio in Piazza De Ferrari in occasione della prima dell’Aida al Carlo Felice, domenica 2 dicembre, per passare alle accensioni degli alberi – prima nel Tigullio martoriato dalla mareggiata, poi a Genova. Grande attesa per il Tunnel di luce più lungo d’Europa: un’esperienza immersiva di 60 metri che accompagna alla metropolitana, dove si potrà raggiungere la stazione di Brin e continuare il percorso nel secondo tunnel, con la conclusione davanti all’albero di Natale di Certosa. A inaugurarlo con un grande evento saranno il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il Sindaco di Genova Marco Bucci.

- LE FESTE A GENOVA

A dicembre Genova si accende per celebrare il Natale. Dall'Immacolata fino all'Epifania, un mese ricco di eventi, spettacoli e tradizioni per immergersi nell'atmosfera natalizia delle feste.

ACCENSIONE DELLE LUCI IN CENTRO

Le Feste di Natale a Genova quest'anno iniziano ufficialmente il 23 novembre, con l'accensione delle suggestive luci in centro! A cura dei CIV Centri Integrati di Via di Confcommercio e Confesercenti, grazie al contributo del Comune di Genova.

Tutti i CIV del Comune, da ponente a levante, dal mare alle vallate, contribuiranno alla illuminazione della nostra città in maniera unica e vivace.

Si inizia il 23 novembre con le luci in Centro Città: dalle 17 alle 23 di venerdì 23 novembre, grande festa a cura del Civ Confcommercio Sestiere Carlo Felice. Le vie del sestiere (via Roma e dintorni) si colorano con l'accensione delle luminarie natalizie, dalle ore 18, per continuare con musica ed eventi fino a sera. Alle 17 la zona sarà chiusa al traffico e ci sarà una sfilata di auto storiche. Inoltre, per sottolineare l'inizio della Stagione Sinfonica, il Teatro Carlo Felice alle 18 suonerà un estratto dall'Aida di Giuseppe Verdi, in Via Roma ci sarà la Zena Singers Band e in tutta la zona sarà possibile ascoltare musica.

Dal 24 novembre, i festeggiamenti continuano nell’intera città tra cui il CIV Confesercenti di Via Luccoli, dalle 9 alle 19.30, organizza “Luccoli In Fiore Winter Edition”, mostra-mercato floreale.

MERCATINI DI NATALE

A Natale, il centro di Genova si anima con la presenza di tanti colorati mercatini natalizi.

In Piazza De Ferrari, arriva l'ormai tradizionale "Mercatale". Fino a lunedì 24 dicembre, intorno alla fontana simbolo del centro città, in un'atmosfera di luci e decorazioni scintillanti, si svilupperà una grande fiera natalizia, aperta tutti i giorni, in cui sarà possibile assaporare la magia delle feste con i prodotti alimentari della tradizione ligure e artigianato di qualità.

Tanti i mercatini previsti in Piazza Matteotti: dal 1° al 24 dicembre "Mercatino di Natale", domenica 2 dicembre "Mercatino dell'artigianato", sabato 8 e domenica 9 dicembre "Sapori al Ducale", giovedì 13, 20 e 27 dicembre" Mercatino Campagna Amica", dal 27dicembre al 6 gennaio "Mercatino della Befana".

La Galleria Mazzini ospita la tradizionale "Fiera del Libro" dal 1° al 24 dicembre. Dall'8 al 24 dicembre in Campetto e Soziglia ci sarà lo "Storico Mercatino di Natale di Piazza Campetto". In centro città, inoltre, dal 1° al 24 dicembre è prevista in piazza della Vittoria la "Fiera di Natale", in Piazza Sarzano torna per la 30 edizione il dal 6 al 23 dicembre gli espositori popoleranno, per le seconda volta, Piazza Sarzano con le loro bancarelle piene di idee regalo e tradizioni senza dimenticare il valore della solidarietà.

RUOTA PANORAMICA AL PORTO ANTICO

Torna al Porto Antico per tutto l’inverno la grande ruota panoramica dalla quale godere della vista più bella della città. La location è ancora una volta il grande piazzale di Calata Gadda, in fondo ai Magazzini del Cotone. Dalla magica ruota si può godere della vista sempre nuova di Genova dall’alto e condividerla sui propri social network preferiti.

INIZIATIVE DEI CIV

Da inizio dicembre e per tutte le feste natalizie, tantissimi eventi nelle vie e nelle piazze della città, a cura dei Centri Integrati di Via. Mercatini, alberi di Natale, musica, danza, spettacoli, animazione per bambini, enogastronomia, mostre, e tante altre iniziative, colorano le vie della città con le tinte della tradizione.

10 ALBERI DI NATALE IN CITTA'

Le prossime festività natalizie saranno allietate, quest’anno, dalla presenza di 10 alberi di Natale nelle piazze della città. Oltre a quello tradizionale in Piazza De Ferrari, ci sarà quest'anno anche un abete nel quartiere di Certosa, come segno di vicinanza alla cittadinanza colpita dalla tragedia del ponte Morandi. L'accensione di questi due alberi, che dà il via alle festività natalizie, è prevista per venerdì 7 dicembre. Gli altri 8 alberi saranno addobbati nei Municipi genovesi.

IL NATALE AL CARLO FELICE TRA OPERE E CONCERTI

Anche il teatro Carlo Felice festeggia l'arrivo del Natale con una serie di concerti e grandi opere a tema a partire dal mese di dicembre.

Dal 2 al 16 dicembre andrà in scena l'opera AIDA di Giuseppe Verdi, in memoria del maestro Tullio Serafin.

Venerdì 7 dicembre alle ore 20:30 si terrà il Concerto di Natale con il direttore Andrea Battistoni, Francess & Sonic Factory.

Venerdì 14 dicembre alle 20:30 ci sarà il concerto di Igudesman & Joo, Happy Carol.

Dal 20 dicembre fino al 23 andrà in scena il balletto Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij, con coreografie di Yuri Grigorovich e scene di Simon Virsaladze.

Per informazioni e biglietti consultare il sito del Teatro Carlo Felice.

NATALIDEA

Dal 14 al 23 dicembre torna, al Padiglione Blu della Fiera di Genova, Natalidea. Un’edizione speciale con iniziative a favore dei commercianti e degli artigiani delle zone più colpite dal crollo del ponte Morandi.

IL TEMPO DEI PRESEPI

Non solo luci, spettacoli e musica: Genova è profondamente legata anche alle sue tradizioni più antiche, come quella dei presepi. Fino alla fine di febbraio Il Tempo dei Presepi proporrà allestimenti di presepi di ogni tipo, da quelli storico-artistici ai presepi viventi, oltre a concerti di musica sacra, classica, barocca e tradizionale, itinerari tematici, visite e tour guidati, mercatini natalizi e tante altre iniziative. Agli storici “presepi viventi”, quest’anno se ne aggiungeranno molti altri per popolare le vie cittadine.

CHIESE IN MUSICA

La rassegna, nata proprio in occasione dello scorso Natale, quest’anno offrirà ogni weekend di dicembre una serie di concerti nelle chiese genovesi per allietare, con musiche natalizie della tradizione sacra, genovesi e turisti.

LUNAPARK INVERNALE

Dal primo dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 torna in Piazzale Kennedy lo spettacolare Lunapark sul mare, il più grande d'Europa. Come sempre, saranno presenti moltissime attrazioni per grandi e piccini.

SFIACCOLATA NATALIZIA

Sabato 15 dicembre torna a Genova, per la terza edizione, la Sfiaccolata Natalizia.

Il punto di partenza è in Calata Falcone Borsellino, al Porto Antico, dalle ore 20:30. Per una sera le vie della città si riempiranno di mezzi ecologici a due ruote: bici, skateboard, pattini e segway.

IL CONFEUGO

Il 22 dicembre (come ogni anno l'ultimo sabato prima di Natale) si svolgerà il Confeugo, la tradizionale cerimonia che rievoca l’omaggio dell’Abate del Popolo al Doge con l’accensione del gran ceppo di alloro e affascinanti coreografie in costume.

CAMMINATA DEI BABBI NATALE

Il 23 dicembre, a favore dell'ospedale Gaslini, anche quest'anno torna a Genova la camminata dei Babbi Natale. Un'allegra passeggiata natalizia a cui farà seguito una festa per tutti i Babbi Natale partecipanti. Il punto di ritrovo è piazzale Mandraccio alle ore 9:00, e l'evento è aperto a tutti.

APERTURE DEI MUSEI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE

In occasione delle festività natalizie i Musei di Genova effettuano aperture straordinarie.

CIRCUMNAVIGANDO

Circumnavigando Festival, rassegna internazionale di Teatro e Circo contemporaneo, a cura dell'Associazione Culturale Sarabanda, ritorna a Genova dal 26 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 per la 18^ edizione. Per 11 giorni, da Santo Stefano alla Befana con una serata speciale a Capodanno, vi aspettano 27 spettacoli con 13 compagnie circensi da tutto il mondo per un cartellone ricco di spettacoli e novità.

SANTO STEFANO DAY AL PORTO ANTICO

Il 26 dicembre, in occasione della festa di Santo Stefano, la pista di pattinaggio sul ghiaccio del Porto Antico di Genova apre gratuitamente le porte a tutti gli Stefano e le Stefanie.

CAPODANNO A GENOVA

A Genova si può trascorrere l’ultima notte dell’anno nella magica atmosfera del suo centro storico, tra le piazzette illuminate a festa, gli splendidi Palazzi dei Rolli, Patrimonio Unesco, il Porto Antico e l'Acquario.

Al Porto Antico appuntamento, come da tradizione, con la magia del circo nell’ambito del Festival Circumnavigando. Una serata ricca di spettacolo e divertimento per tutte le età insieme al Circo Zoé. L’ultima notte del 2018 si potrà trascorrere all’insegna del divertimento con il fascino della ruota panoramica, l’allegria della pista di pattinaggio, gli eventi speciali a La città dei bambini e dei ragazzi.

Per chi sceglie un brindisi a teatro, molte le proposte dei teatri cittadini: il Teatro Nazionale mette in scena al Duse Poker, di Patrick Marber e alla Corte Colpi di Timone di Vincenzo La Rosa e Gilberto Govi; il Teatro della Tosse mette in scena La Prima Luna, di Emanuele Conte, uno spettacolo di teatro e canzoni adatto ad un pubblico di tutte le età; al Teatro Politeama Genovese, come da tradizione degli ultimi anni, Capodanno con Maurizio Lastrico; al Teatro Govi Zelig vs Colorado, con Daniele Raco e Gianpiero Perone.

L’Acquario di Genova rinnova l’appuntamento suggestivo ed esclusivo per festeggiare la notte di San Silvestro immersi nella magia dei fondali marini, con una speciale visita libera al percorso espositivo, cocktail, Gran Cenone e brindisi di mezzanotte. Il costo del Capodanno all’Acquario di Genova è di 160 Euro a persona. È necessario prenotare, fino ad esaurimento posti disponibili, contattando C-Way tel. 010 2345666; email info@c-way.it. In occasione dell’evento, il 31 dicembre l’Acquario anticiperà la chiusura alle ore 14.00 (ultimo ingresso ore 12.00).

DA CAPODANNO ALL'EPIFANIA

Il 2019 inizia in musica al Teatro Carlo Felice con il suggestivo musical West Side Story il 1° gennaio alle ore 16.

- LE FESTE IN LIGURIA

ALASSIO

- Dal 6 dicembre Alassio Christmas Town: nei giardini comunali ogni giorno e sera andranno in sena tre spettacoli, un Villaggio con Babbo Natale e gli Elfi in Piazza Matteotti

- Fiera De.C.o. Alassio Street Food” che si terrà nei dal 7 al 9 dicembre c.a. in Piazza Matteotti

- 6 dicembre: Turismo a Tavola, l’importanza del food nella promozione di un territorio

- 7 dicembre: Corsa dei Babbi Natale

- Santo Stefano: Cimento Invernale

- Capodanno in Piazza della Libertà

- 1 gennaio: Fuochi d’Artificio alle ore 18 dal Pontile Bestoso.

- 6 gennaio: Epifania del Subacqueo

- 5 gennaio Canotto Race Winter Edition

ALBENGA

Dicembre 2018

- Domenica 2: festa natalizia a Campochiesa con mercatini di artigianato natalizi, nella Casa Comunale Mostra e Laboratorio di personaggi del Presepe Ligure “Macachi”;

- Sabato 8, ore 17.00: accensione dell’Albero di Natale in Piazza San Michele e Mercatino; ore 14.00-21.00: Via dei Mille, festa dell’Immacolata con musica e degustazioni;

- Sabato 8 e domenica 9: Festa di Santa Lucia, piazza IV Novembre (Sabato pomeriggio cuccia e piatti tipici siciliani- Domenica ore 16.30 processione accompagnata dalla Banda Musicale).

- Domenica 9: Leca in festa, negozi aperti e festa natalizia; ore 15.00-19.00: Piazza Falcone e Borsellino, Babbo Natale a San Fedele;

- Sabato 15, ore 15.00-18.00: Babbo Natale in Centro Storico a cura dei Vigili del Fuoco; seguirà una conferenza/spettacolo a cura dell’Antropologo Paolo Apolito: “Rompere il ritmo condivisione e inclusione”, Auditorium San Carlo;

- Domenica 16: Viale Martiri e Viale Italia, fiera di Natale; ore 15.30: Auditorium San Carlo Conferenza su: “I misteri di Liguria”;

- Sabato 22, ore 21.00: Spezio Bruno, Kronoteatro presenta “Pedigree” di Babilonia Teatri;

- Domenica 23, ore 12.30: Piazza del Popolo, polenta di Natale; ore 15.00-18.00: Musica dal vivo; ore 21.00: Cattedrale San Michele, Concerto della Musico-Vocale Ingaunia;

- Mercoledì 26, ore 21.00: Auditorium San Carlo, Concerto di Natale;

- da giovedì 27 a sabato 29 dicembre: Palazzo Oddo ed Auditorium san Carlo, 31° Concorso Pianistico Internazionale Città di Albenga- Memorial Maria Silvia Folco;

- Domenica 30, ore 15.30: salone delle Opere Parrocchiali di San Michele, Tombolata a cura dell’Associazione Vecchia Albenga;

- Lunedì 31, ore 21.30-23.30: Piazza del Popolo, Capodanno 2019.

Gennaio 2019

- Martedì 1, ore 15.00: Piazza del Popolo, Buon Anno Ballando – Band Laura Fiori;

- Giovedì 3, ore 21.00: Cinema Teatro Ambra, Concerto d’inizio Anno a cura dell’Associazione Vecchia Albenga;

- Da Giovedì 3 a Sabato 5: Palamarco e Tensostruttura di Reg. San Clemente, Trofeo della Befana a cura dell’Albenga Volley presso;

- Domenica 6, ore 15.00: Piazza Petrarca, Befana della Croce Bianca; ore16.30: Piazza San Michele, Befana dei Vigili del Fuoco

ALBISOLA SUPERIORE

- Giovedì 6 dicembre, ore 9.00: Centro storico di Albisola Superiore, Solennità di San Nicolò; ore 16.30: accensione luminarie natalizie;

- Venerdì 7 e sabato 8 dicembre, ore 10.00: Dolci balocchi, animazione nelle vie del centro storico;

- Sabato 8 dicembre, ore 15.00: Via della Rovere, Fiera di Mast’André, mercatino giochi per bimbi; ore 17.00: Passeggiata Montale, inaugurazione Elatan, l’albero capovolto;

- Da sabato 8 dicembre a domenica 13 gennaio, ore 15.00-18.00: Parrocchia di San Matteo, Presepe meccanico;

- Domenica 9 dicembre, ore 17.30: Sede dell’Associazione Nazionale Alpini (corso Mazzini), Inaugurazione NATIVITA’ 2018: concorso di ceramica d’arte contemporanea;

- Venerdì 14 dicembre, ore 18.00: Biblioteca civica, Presentazione del libro “Terra di Streghe”;

- Da venerdì 14 a domenica 16 dicembre: Piazza Talin, Presepe degli Abissi: esposizione delle statue della sacra famiglia;

- Sabato 15 e domenica 16 dicembre: Via Colombo e dintorni, animazione nelle vie del centro;

- Sabato 15 dicembre, ore 16.00: Babbo Natale per le vie di Albisola;

- Domenica 16 dicembre, ore 15.00: Frazione Ellera, Natale nei caruggi con animazioni; ore 21.00: Chiesa di San Nicolò, Concerto del Coro Polifonico;

- Martedì 18 dicembre, ore 17.00: Biblioteca civica, Ceramica sotto l’albero, laboratorio natalizio per bambini 3-6 anni (si ripete il 20 dicembre per bambini 7-11 anni);

- Venerdì 21 dicembre 2018, ore 18.00: Scuola comunale di ceramica, auguri di Natale presso la scuola di ceramica;

- Sabato 22 dicembre, ore 14.30: vie di Albisola, tour di Babbo di Natale con animazione;

- Domenica 23 dicembre, ore 11.00: Piazza Chiesa, Santa Claus on the road, aperitivo con panettone;

- Da martedì 25 dicembre a domenica 6 gennaio, ore 15.00-18.00: Oratorio di Santa Maria Maggiore, Mostra Presepi

- Mercoledì 26 dicembre, ore 21.00: Chiesa di San Nicolò, “Antiche Musiche Natalizie”, concerto di Natale

- Venerdì 28 dicembre, ore 17.00: Chiesa di San Nicolò, Sulle orme di San Nicolò, visita alla chiesa parrocchiale;

- Sabato 29 dicembre, ore 21.00: Parrocchia di Ellera, Mùxiche De Natale In Tu Pàise con musica sacra e natalizia;

- Domenica 6 gennaio, ore 16.30: Chiesa di San Pietro, Concerto di Natale.

ALBISSOLA MARINA

- Domenica 2 dicembre, ore 17.00: Villa Faraggina, Festa del Volontariato;

- Mercoledì 5 dicembre, ore 16.00: Biblioteca Via Salomoni, Di che colore è il Natale? Rosso come Babbo Natale o verde come… il grinch?;

- Sabato 8 dicembre, ore 17.00: centro storico, accensione luminarie;

- Lunedì 10 dicembre, ore 11.00: Biblioteca Via Salomoni, Storie di un uomo di neve e altri racconti;

- Mercoledì 12 dicembre, ore 16.00: Cinema Don Natale Leone, Pomeriggio Natalizio al Cinema!!!;

- Sabato 15 dicembre, ore 10.00: Piazza Garitta, Antica fiera di Natale; ore 14.30: centro storico, Natale con il Grinch e Babbo Natale;

- Domenica 16 dicembre, ore 15.30: MuDA Fornace Alba Docilia, La festa del Presepe;

- Lunedì 17 dicembre, ore 19.30: MuDA Centro Esposizioni, Concerto degli auguri;

- Mercoledì 19 dicembre, ore 16.00: centro storico, Letture musica e auguri di Natale;

- Giovedì 27 dicembre, ore 21.00: Chiesa di N.S. della Concordia, concerto gospel The followers of Christ;

- Venerdì 28 dicembre, ore 20.00: Via Colombo, canti natalizi La scalinata del gusto natalizia;

- Domenica 30 dicembre, ore 17.00: MuDA Centro Esposizioni, racconti di cornamuse tra pastori e ceramica Pastori, macachi e Zampogne.

BOLANO

Sabato 8 dicembre 2018, ore 10.00-18.00: Ceparana e parco antistante il Castello Giustiniani, "Natale 2018 Ceparana in festa. AAA...Babbo Natale cercasi" una caccia al tesoro per bambini, con attività di addobbo alberi di natale da parte dei bambini, gonfiabili, giostre, canti natalizi

BORDIGHERA

- Sabato 1 dicembre, ore 21.00: Palazzo del Parco, 15esima Rassegna Cori…sotto le Stelle, una serata all’insegna del canto corale dove saranno proposti repertori di genere musicale vario;

- Da sabato 8 dicembre, negli orari di apertura del Mercato coperto: Grande Presepe di Natale, a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti;

- Da sabato 8 dicembre presso lo Sportello Informazioni Turistiche, sarà posizionata una grande Buca delle Lettere per ricevere le letterine, corredate dai disegni natalizi, che i nostri bimbi scriveranno a Babbo Natale. I disegni e le letterine più originali saranno premiate nell’ambito della Befana Bordigotta domenica 6 gennaio, ore 16.00, Giardini del Palazzo del Palazzo del Parco (in caso di maltempo la premiazione avrà luogo in Sala Rossa);

- Sabato 8 e domenica 9 dicembre ore 8.00-20.00: mercatino di Natale a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Bancarelle di prodotti tipici ed artigianali e vendita di caldarroste;

- Sabato 8 e domenica 9 dicembre. Ore 10.00-22.00: Chiesa Anglicana, U Descu de Natâle, Le tradizioni e i sapori delle feste con presentazioni librarie, eventi di carattere gastronomico, proiezioni e intrattenimenti musicali;

- Da domenica 9 dicembre a domenica 13 gennaio, ore 10.00-18.00: Borghetto San Nicolò, XIX edizione dei Presepi…sotto le Stelle. (Domenica 13 gennaio, ore 15.00: premiazione di tutti i presepi);

- Giovedì 13 dicembre, ore 9.30-11.00: Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Voci del Natale: musiche e canti natalizi. (si ripete il 14 dicembre);

- Domenica 16 dicembre, ore 9.00-19.00: Centro cittadino BordiChristmas 2018, organizzata dalla Confcommercio di Bordighera che, per l’occasione, diventerà la grande isola del Natale con chiusura al traffico veicolare della città. Una giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e prelibatezze natalizie;

- Martedì 18 dicembre, ore 20.30: Chiesa Anglicana, concerto con canti e musiche dal titolo Aspettando il Natale;

- Giovedì 20 dicembre, ore 17.00: Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Canti della tradizione natalizia;

- Lunedì 24 dicembre, ore 15.30: Centro Città, Concerto in forma itinerante con musiche del repertorio popolare e natalizio a cura della Banda Musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera;

- Lunedì 24 dicembre, ore 17.00: Centro Sub Riviera dei Fiori, arriva Babbo Natale Sub dal mare e porta caramelle e cioccolata calda a tutti i bambini;

- Lunedì 24 dicembre, ore 17.00: Piazza Padre Giacomo Viale - Bordighera Alta, accensione Foegu du Bambin con distribuzione di cioccolata calda e dolcetti al termine della Messa di Mezzanotte;

- Da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio: Sasso di Bordighera, Sagrato della Chiesa dei Santi Pietro Paolo, accensione del tradizionale fuoco natalizio. La sera del ventiquattro, distribuzione di salsicciotti e cioccolata calda all’uscita della Santa Messa di Mezzanotte;

- Venerdì 28 dicembre, ore 17.00: Palazzo del Parco, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi;

- Venerdì 28 dicembre, ore 21.00: Concerto della Corale Monte Caggio con canti tradizionali natalizi religiosi, popolari italiani e internazionali, insieme ad altre canzoni tradizionali folkloristiche dialettali, italiane e internazionali, sia in versione polifonica che accompagnate dalle fisarmoniche;

- Martedì 1 gennaio 2019, ore 17.30: Palazzo del Parco, Inaugurazione del 34° Inverno Musicale - Concerto di Capodanno “L’Orchestra si diverte”;

- Sabato 5 gennaio, ore 18.00: Palazzo del Parco, Note per il nuovo anno. Concerto della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò, Città di Bordighera con musiche tradizionali, originali e trascrizioni per iniziare l'anno nel migliore dei modi;

- Domenica 6 gennaio, 8.00-19.00: Lungomare Argentina, Bordighera, Città d’Arte, Mostra Mercato di Antiquariato e Collezionismo;

- Domenica 6 gennaio, ore 9.00-20.00: Centro Città, La Befana Bordigotta con distribuzione gratuita di bevande e dolciumi con interventi musicali e attrazioni per i bambini.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

- 5 /12/19 dicembre 2018 e 2 gennaio 2019 ore 16.00 presso Sala Polivalente Palazzo Pietracaprina, Piazza Libertà 1, Rassegna "Strenne di Natale", presentazioni libri con autori, sotto meglio elencati:

- 5 dicembre: Lilli Luini e Maurizio Lanteri presentano "La strega bambina" Laurana Editore;

- 12 dicembre: Andrea Novelli e Gianpaolo ZARINI presentano " L'essenza della colpa" F.lli Frilli Editore;

- 19 dicembre: Armando D'amaro presenta "Boccadoro e il cappotto rosso", F.lli Frilli Editore;

- 2 gennaio 2019: Maurizo Pupi Bracali presenta il suo ultimo libro

- dal 24 dicembre al 5 genanio 2019: presso Biblioteca Civica Comunale Piazza Libertà, mostra di libri in occasione della settimana NPL

CERIANA

Lunedì 24 dicembre: dopo la S.S. Messa il Gruppo Alpini di Ceriana offre cioccolata caldo, vin brûlé e panettone.

CERVO

- Venerdì 7 dicembre, ore 21.00: Oratorio Santa Caterina, “Cervo: a… mare la musica”, concerto jazz dedicato alle donne;

- Sabato 8 dicembre, ore 17.00: Vie cittadine/Borgo/Oratorio Santa Caterina, “...seguendo la stella”, inaugurazione esposizione/concorso presepi di Cervo;

- Domenica 9 dicembre, ore 10.00: Fondo Via alla Foce/Parco del Ciapà, “Trail del ciapa'”, gara podistica non competitiva di 10 km, camminata al Parco del Ciapà di 5 km, concorso fotografico per bambini;

- Domenica 23 dicembre, ore 10.00: Parcheggio Ex Stazione Ferroviaria/Piazza Castello/Vie del Borgo, “Babbo Natale arriva in 500”, sfilata delle FIAT 500 addobbate a tema natalizio;

- Lunedì 24 dicembre, ore 21.00: Piazza dei Corallini, “Presepe vivente” ambientazione e rappresentazione delle Natività, musica con cornamusa e canti popolari, cioccolata e vin brulè;

- Domenica 30 dicembre, ore 14.30-19.30: “Natale d'autri tempi”, percorso presepiale-gastronomico-musica itinerante;

- Domenica 6 gennaio, ore 16.00: Oratorio Santa Caterina, “...Seguendo la stella”, premiazione concorso presepi più votati.

DAVAGNA

Terza edizione della manifestazione “Arriva Babbo Natale” in loc. Scoffera. Saranno presenti mercatino di Natale, laboratori per i bambini e incontro con Babbo Natale per la consegna delle letterine

DEIVA MARINA

- Sabato 22 dicembre, ore 15.00: palestra comunale, “Arriva Babbo Natale!” manifestazione con spettacolo di animazione e consegna di doni natalizi ai bambini residenti in età prescolare e scolare.

- Domenica 6 gennaio, ore 15.00: centro storico di Deiva Marina, tradizionale rappresentazione del Presepe Vivente.

LERICI

- Giovedì 20 Dicembre, inaugurazione mostra “Naviganti un viaggio dentro i Cantieri San Lorenzo”, Foto di Silvano Pupella. Lerici, Castello San Giorgio, ore 16.00

- Lunedì 24 Dicembre 2018, Natale Subacqueo, Marina di Tellaro. Coro Gospel "Joyful Singers" ore 22.00; Nascita del Bambin Gesù dal mare, ore 23.00; Spettacolo pirotecnico, ore 23.30

- Lunedì 24 Dicembre 2018, 28° Natale Subacqueo, Spiaggia di San Terenzo, dalle ore 23.00

- Lunedì 31 Dicembre 2018, Capodanno in piazza, Piazza Garibaldi, dalle ore 22.00 all'1.00

- Martedì 1 Gennaio 2019, The legend of Ennio Morricone, Le grandi musiche eseguite da Ensamble Simphony Orchestra, Lerici, Teatro Astoria, ore 16.30 - Ingresso gratuito

- Apertura del Castello di Lerici: dal 20 dicembre 2018 al 10 marzo 2019, ingresso gratuito

LOANO

- Da sabato 24 novembre a domenica 6 gennaio 2019: Giardini Escrivà, 8° mercatino “Villaggio Magie di Natale” – inaugurazione sabato 24, ore 17.30;

- Domenica 25 novembre, ore 9.00-19.00: lungomare, Fiera di Sant’Andrea;

- Lunedì 26 novembre: Biblioteca civica, Progetto “Loa legge a scuola” con Zita Dazzi;

- Da venerdì 30 novembre a domenica 2 dicembre: Palazzetto dello Sport Garassini, Giochi Paralimpici;

- Sabato 1 dicembre, ore 14.30: Biblioteca, conferenza “Comunicazione Digitale Privacy”; ore 16.00: Giardini Escrivà, “Circo Incerto” con animazione bimbi;

- Domenica 2 dicembre, ore 18.00: Biblioteca, rassegna “Libri sotto l’albero” (si ripete il 9 dicembre, il 15 dicembre, il 22 dicembre, il 29 dicembre e il 5 gennaio);

- Giovedì 6 dicembre, ore 8.30: escursione nell’entroterra (si ripete il 13 dicembre e il 2) dicembre);

- Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2019: Palazzo Doria, mostra “Voci su tela” con raccolta fondi a favore dell’associazione Dopodomani Onlus;

- Giovedì 6 dicembre, ore 14.30: Piazza Italia, esibizioni a cura dei ragazzi delle scuole; ore 17.30: Piazza Italia, accensione albero di Natale e luminarie;

- Domenica 9 dicembre: “Letture Sacre” a tema natalizio (si ripete il 16 dicembre e il 23 dicembre);

- Sabato 15 dicembre, ore 16.30: Giardini Escrivà, “Circo Incerto” con animazione bimbi (si ripete il 22 dicembre);

- Sabato 22 dicembre: Palazzetto dello Sport Garassini, concerto e apericena con raccolta fondi;

- Mercoledì 26 dicembre, ore 16.00: Giardini Escrivà, animazione bimbi (si ripete il 30 dicembre e il 1 gennaio)

- Giovedì 27 dicembre: ore 9.30: Palazzo Doria, visita a Chiese e Presepi (si ripete il 3 gennaio);

- Venerdì 28 dicembre, ore 10.00: Cimento invernale di nuoto;

- Sabato 29 dicembre ore 16.00: Parrocchia di San Giovanni, concerto;

- Domenica 30 dicembre, dalle 16.00: Piazza Italia, “Racconti d’inverno”;

- Lunedì 31 dicembre, ore 22.30: Piazza Italia, Capodanno in piazza;

- Martedì’ 1 gennaio, ore 18.30: Molo Kursaal, Spettacolo Pirotecnico;

- Sabato 5 gennaio, ore 17.00: Piazza Italia, concerto “Musiche dell’anima”;

- Domenica 6 gennaio, ore 16.00: Giardini Escrivà, arriva la Befana.

NE

Sabato 15 e sabato 22 dicembre, ore 8.00-12.00: apertura straordinaria del Mercatino Agricolo di Conscenti

MALLARE

Domenica 9 dicembre ore 9.00-17.00: Piazza Odorico del Carretto, “Aspettando il Natale”, promozione di oggetti e prodotti tipici natalizi con la presenza di hobbisti, ambulanti, giochi per bambini, castagne e vin brûlé.

MASONE

- Sabato 16 Dicembre, ore 9.30: Oratorio, Festa di Santa Lucia, patrona delle fucine e apertura dei presepi;

- Domenica 17 dicembre: fiera di Natale;

- Da sabato 16 dicembre a domenica 4 febbraio: Museo Tubino di Masone, 16' edizione del Grande Presepe Meccanizzato;

- Domenica 23 dicembre, ore 14.00-21.00: Presepe Vivente e mercatino di Natale; ore 21.00: concerto di Natale;

- Lunedì 24 dicembre: Babbo Natale per le vie del paese, organizzato da volontari che durante tutto il pomeriggio distribuiscono doni e caramelle ai bimbi e cittadini.

MIOGLIA

In occasione del Natale, il Comune di Mioglia ha indetto una mail art call a tema: i cittadini sono chiamati a realizzare mini opere ispirate al Natale per addobbare l’albero cittadino.

- 16 dicembre: tradizionale pranzo degli anziani, offerto dal Comune a coloro che hanno più di 70 anni di età;

- data da definire: concerto di Natale organizzato dal Manipolo della Musica, nella Chiesa Parrocchiale;

- 24 dicembre: arrivo di Babbo Natale con cioccolata calda e giochi per bambini.

OSPEDALETTI

Dicembre 2018

- Giovedì 20, ore 17.00: Biblioteca Civica, “Arriva Babbo Natale” con le sue favole e i suoi dolci;

- Sabato 22, ore 17.00: La Piccola, “Songs for Christmas” concerto degli allievi dell’Accademia Musicale di Ospedaletti di Roberto Blasi;

- Mercoledì 26, ore 21.00: La Piccola, “Note di festa” Concerto della Banda Musicale Santa Cecilia di Badalucco diretta dal Maestro Stefano Bianchi;

- Venerdì 28, ore 16.00: Piazza IV Novembre, “Concerto Natalizio” della Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal maestro Franco Cocco;

- Domenica 30, ore 16-00: Piazza IV Novembre, Concerto Gospel “Per vivere insieme la gioia e la magia del Natale e… non solo” con la Family Band Gospel Choir di Vallecrosia;

- Lunedì 31, ore 16.00: Piazza Sant’Erasmo, “Ti saluto 2018” Distribuzione cioccolata calda a cura de U Descu Spiaretè Comitato Circuito di Ospedaletti.

Gennaio 2019

- Lunedì 1, ore 11.00: Piazza Europa, “Festa della Rosa”; ore 16.00: La Piccola, “Danzar con.. Tè” pomeriggio con degustazioni di tè”;

- Da mercoledì 2 a venerdì 11, ore 8.30-13.00 (lunedì e giovedì anche 15.00-17.00, escluso sabato e domenica): Biblioteca Civica, “Scorci in bianco e nero” mostra di disegni a china della pittrice Clara Alovisi;

- Mercoledì 2, ore 11.00: Spiaggia antistante palazzo comunale, 13° Cimento invernale “Il primo tuffo dell'anno” presenta Agostino Orsino a cura de U Descu Spiaretè Comitato Circuito di Ospedaletti;

- Giovedì 3, ore 15.00-17.00: Biblioteca Civica, “Aspettando la Befana” letture ad alta voce e laboratorio creativo per i più piccoli;

- Venerdì 4, ore 21.00: La Piccola, “La Casa di Bernarda Alba” spettacolo teatrale in tre atti organizzazione Accademia delle Muse di Bordighera;

- Sabato 5, ore 21.00: La Piccola, “Dona Flor e i suoi due mariti”, concerto con il Teatro dell’Albero Loredana de Flaviis, Franco la Sacra, Paolo Paolino e il Duo in Fabula;

- Domenica 6, ore 15.00: La Piccola, “La dolce Befana” incontro della Befana; ore 16.00: La Piccola, “Ispezione scolastica” del Gruppo Nasciui pe Rie;

- Lunedì 7, ore 16.30: Biblioteca Civica, Presentazione del libro “Brando” di Gabriella Ledda Spada a cura della Libreria Amicolibro di Bordighera.

QUILIANO

- Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre: Borgata Valleggia Superiore, “Natale nel Mondo”, un viaggio all’insegna del divertimento, tra diverse tradizioni e sapori;

- Sabato 15 dicembre, ore 10.00: Centro storico, “Aspettando il Natale “, con mercatini, giochi e arte;

- Giovedì 27 dicembre, ore 20.00: Piazza Caduti Partigiani, passeggiata notturna al Convento dei Frati Cappuccini con animazione itinerante;

- Domenica 20 gennaio, ore 16.30: Convento dei Frati Cappuccini, “Sipario sul Presepe”, concerto del coro della scuola civica di musica DNA Musica.

RECCO

Recco in musica

- Domenica 2 dicembre, ore 18.00: Santuario di San Michele, Concerto Coro Sizohamba;

- Domenica 9 dicembre, ore 16.30: Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, concerto natalizio del gruppo vocale “Cordis Gaudia”;

- Domenica 16 dicembre, ore 15.30: Parrocchia San Giovanni Battista, concerto natalizio degli allievi della scuola di musica moderna;

- Mercoledì 26 dicembre, ore 21.00: Santuario Nostra Signora del Suffragio, concerto di Santo Stefano;

- Domenica 6 gennaio, ore 17.00: Parrocchia San Martino, concerto dell’Epifania;

- Sabato 15 dicembre, ore 16.00: Piazza Nicoloso, Confeugo con auguri e degustazione di prodotti tipici;

- Lunedì 31 dicembre 2018: Lungomare di Recco, Capodanno in piazza;

- Domenica 6 gennaio, ore 15.00: Belvedere Luigi Tenco, arriva la Befana con dolci sorprese.

RICCO’ DEL GOLFO

- Come ogni anno il Comune apre il periodo natalizio con la presentazione di un libro legato al territorio: “Storia di un carabiniere” di Angelo Cerretti a cura di Luciano Bonati (6 dicembre alle ore 18.00 - sala Consiliare);

- Sabato 15 dicembre, ore 21.00: Palazzetto dello Sport, saggio di Natale del gruppo di Ginnastica Ritmica locale;

- Sabato 15 e domenica 16 dicembre: Palazzetto dello Sport, torneo di pallavolo per l’infanzia e l’adolescenza;

- Sabato 15 e domenica 16: biblioteca civica, degustazione di caffè e dolci della tradizione locale, arricchiti da una mostra del design e della storia del caffè;

- Domenica 16 dicembre: centro storico, mercatino di Natale, “Riccò Crea”;

- Domenica 6 gennaio, ore 14.00: Valdipino, Calza della Befana più grande della Liguria ore 16.30: Palazzetto dello Sport Comunale, il Gruppo Sportivo di Pattinaggio Artistico su ruote organizza il saggio della Befana.

RONCO SCRIVIA

- Domenica 2 dicembre: Mercatino di natale in Villavecchia;

- Sabato 22 dicembre: Rione Cima di Ronco, Presepe Vivente dei ragazzi;

- Lunedì 24: Borgo Fornari, Babbo Natale porta i doni;

- Domenica 31: S.M.S "La Torretta", veglione di Capodanno.

SAN COLOMBANO CERTENOLI

- Sabato 15 dicembre: inizia l’allestimento de La Magia del Presepe;

- Sabato 5 gennaio: premiazione dei mini presepi allestiti dagli alunni della scuola di Calvari.

SANT’OLCESE

Domenica 2 dicembre, ore 9.00-18.00: mercatino di Natale; ore 17.00: accensione albero di Natale.

SANTO STEFANO D’AVETO

- Tutti i weekend di dicembre: mercatini di natale nel Castello e la casa di Babbo Natale

- Capodanno al Rifugio di Prato della Cipolla

SAVONA

- Venerdì 7, sabato 8, domenica 9 dicembre- Stile Artigiano Food & Design - La Fortezza del Natale. Fortezza del Priamar

- Fino al 7 gennaio - Collezione di libri di Natale, Biblioteca Barrili

- Sabato 22 dicembre, ore 9.30. Prepariamoci al Natale, Biblioteca Barrili

- 21-22 dicembre, ore 21: Bibbidi Bobbidi Boh ?! I Cartoni Rianimati, Teatro Chiabrera

- Sabato 15 dicembre ore 20.45, Canto di Natale , di teatri Soffiati &Finis terrae. Sala teatrale Cattivi Maestri

- Mercoledì 26 dicembre ore 16.30, Biancaneve e i 7 nani, Teatro bimbi, Cattivi Maestri, Sala teatrale Cattivi Maestri.

- Domenica 2 dicembre - domenica 9 dicembre – domenica 16 dicembre: Mercato straordinario natalizio in Piazza del Popolo, Via Guidobono e zone limitrofe

- Giovedì 13 dicembre - Tradizionale Fiera di S. Lucia. Via Paleocapa, via Manzoni e Corso Italia.

- Sabato 15 e domenica 16 dicembre - Villaggio di Natale: mostra mercato di prodotti alimentari in Piazza del Popolo

- Domenica 16 dicembre: Confuoco in Piazza Sisto IV, ore 10 in piazza del Brandale e formazione corteo

- Sabato 22 dicembre: corsa dei Babbi Natale in Darsena, ore 20.30 partenza da Piazza Rebagliati

- Domenica 23 dicembre: Tradizionale Fiera di Natale. Piazza del Popolo lato mare, via Rella e via Guidobono nel tratto compreso tra Piazza del Popolo e Via Luigi Corsi.

- Domenica 23 dicembre, ore 11: Concerto degli Auguri presso Atrio del Palazzo civico del Comune di Savona

- Dal 1° dicembre al 27 gennaio Luna Park invernale presso le Aree del prolungamento a Mare

STELLANELLO

Sabato 22 dicembre ore 21.00: concerto di Natale presso la Chiesa di San Francesco a cura della corale Santa Cecilia.

TAGGIA

- Sabato 15 dicembre, ore 10.00-18.00: Via Boselli e Via Magellano (Arma di Taggia): “Natale a Villa Boselli” - V^ edizione, spettacoli di magia, intrattenimenti musicali, laboratori creativi, trucca bimbi, bolle di sapone. Uno spazio sarà dedicato al mercatino natalizio;

- Sabato 22 dicembre, ore 21.15: Piazza Gastaldi, concerto di Natale.

VALLEBONA

- Domenica 23 dicembre 2018, ore 15.00: Palazzo comunale, tombola della comunità e consegna dei dolcetti ai saggi del Paese (ultra ottantenni) e ai nuovi nati 2018;

- Lunedì 24 dicembre 2018 nel pomeriggio: centro Storico, arrivo di Babbo Natale per i più piccini nella piazza dove nello stesso giorno viene accesso un grande falò chiamato "foegu du bambin", tradizione che si tramanda da generazioni nei cittadini di Vallebona che mantengono sempre vivo questo grande fuoco fino alla fine delle feste (6 Gennaio), quando a mezzanotte in punto viene bruciata la befana in segno scaramantico di un buon inizio anno;

- Venerdì 28 dicembre 2018, ore 21.00: Oratorio della Natività di Maria, Concerto banda musicale.

VALLECROSIA

- Domenica 9 dicembre, ore 16.00: Sala Polivalente comunale, concerto vocale e musicale “Natale nel Mondo” del Duo Albory;

- Venerdì 14 dicembre, ore 17.30: Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: “Sulle tracce dei Catari” di Graziano Consiglieri, presentato da Salvatore La Mendola;

- Sabato 15 dicembre, ore 20.45: Teatro Parrocchia di San Rocco, Concerto Natalizio Gospel a cura della Family Band Gospel Choir;

- Mercoledì 19 dicembre, ore 11.00: Teatro Parrocchia San Rocco, spettacolo “Festival delle abilità al plurale” a cura dei giovani della SPES Auser;

- Dalle ore 16.30: nuova palestra complesso scolastico Andrea Doria, torneo minibasket “Aspettando il Natale” a cura delle Scuole basket Riviera dei Fiori.

- Venerdì 21 dicembre, ore 17.30: Sala Polivalente comunale, presentazione del libro: “La carta del burro” di Paola Maccario, presentata da Corrado Ramella;

- Sabato 22, domenica 23, lunedì 24 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00: Pista di pattinaggio solettone sud di via C. Colombo, “Villaggio natalizio - parco giochi gonfiabili” a cura dell’Associazione La Mia Città in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Vallecrosia;

- Sabato 22 dicembre, ore 15.15: Centro Sociale di Vallecrosia Alta, “Auguri dell’Amministrazione” con brindisi;

- Domenica 23 dicembre, ore 15.15: sala Polivalente comunale, auguri dell’Amministrazione con saggio dei giovani artisti Associazione Musicale G.B. Pergolesi e brindisi finale;

- Mercoledì 26 dicembre, ore 20.45: Chiesa S. Maria Ausiliatrice, concerto delle corali cittadine “Puer Natus” seguirà cioccolata calda per tutti;

- Venerdì 28 dicembre, ore 20.45: Piazza del Popolo in Vallecrosia alta, “Concerto gospel davanti al fuoco”, a cura a cura della Family Band Gospel Choir;

- Domenica 30 dicembre, ore 16.00: Sala Polivalente comunale, concerto della pianista Veronica Rudian;

- Giovedì 3 gennaio, ore 20.45: Piazza del Popolo in Vallecrosia alta, “Coro alpino”, a cura dell’Associazione Nazionale Alpini;

- Venerdì 4 gennaio, ore 17.30: Sala Polivalente comunale, presentazione del libro “Il Passo della Morte…” di Enzo Barnabà e Viviana Trentin, con esposizione dei quadri originali;

- Sabato 5 gennaio, ore 20.45: Sala Polivalente comunale, spettacolo teatrale “Streghe, tarocchi e…” a cura della Compagnia Teatro 2000;

- Domenica 6 gennaio, dalle ore 9.30: Campo Zaccari di Via Braie, Torneo giovanile di calcio a cura dell’U.S. Don Bosco.

VARAZZE

#Nataleavarazze è l'hashtag che identifica le iniziative natalizie 2018 che avranno inizio il 23 novembre, giorno in cui si accenderanno le luminarie sino all’8 gennaio. Le novità di quest’anno saranno:

- la pista di pattinaggio in Piazza Bovani che, per tutte le feste, diventerà luogo di incontro e di gioco per tanti bambini;

- il #varazzexmaslights photo contest, durante il quale, in occasione dell’inaugurazione delle luminarie e della Pista di Pattinaggio, sarà possibile immortalarsi insieme ai propri amici, in scatti d’autore;

- il #Gospel dei TieniViva Gospel Voices di Varazze che si presta a trasformarsi nella capitale Gospel della Liguria;

- il Gran Galà di Magia, che promette una serata magica e divertente insieme al Mago Gentile e alla splendida voce di Nicole Magolie, insieme al ritorno del Capodanno in Marina di Varazze;

- Presepiando, la manifestazione “itinerante”, giunta ormai alla quarta edizione che porterà a zonzo per i presepi della Città di Varazze e delle sue frazioni;

- il Confuoco;

- il Natale Vazin;

- il concerto di Santo Stefano del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine;

- i Mercatini di Natale dell’Alpicella e su Lungomare costa;

- Babbo Natale in musica con la Banda Musicale Cardinal Cagliero;

- il Cimento, quest’anno nella spiaggia libera attrezzata Beachcletta.vrzz;

- lo spettacolo dei fuochi d’artificio che saluterà il nuovo anno.