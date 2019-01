Freddo in Liguria, possibili spolverate di neve: ecco le previsioni meteo per il weekend

GENOVA - È già arrivata l’ondata di gelo annunciata nei giorni scorsi che andrà a colpire l’intera penisola. In Liguria, sono tante le località sulle alture che hanno raggiunto temperature sotto lo 0: si va da Montegrosso Pian Latte (Imperia) con -6.2 e Osiglia (Savona) con -6.0. A Borzonasca e Pornassio due gradi in più -4.5 e -3.9. A Pigna e Vobbia -3.1 e -3.0. Tra i -2.2 e -1.4 Pieve di Teco, Magliolo, Apricale, Sassello e S. Stefano d'Aveto.

Sempre secondo i dati del centro meteo regionale Arpal nei capoluoghi le temperature minime di questa notte si sono attestate sui 6 gradi: ad Imperia 6.8, a Savona e Genova 6, mentre a La Spezia 6.7. Ad Alassio ha fatto più caldo con i suoi 9.5 gradi di minima.

LE PREVISIONI METEO

SABATO 19 GENNAIO

Fino al pomeriggio non si escludono sporadiche e locali spolverate nevose su D ed E. Venti forti settentrionali su AB con raffiche fino a burrasca (60-70 km/h) specie nella prima parte della giornata. Parziale attenuazione dei venti in serata. L'intensa ventilazione associata ad un calo delle temperature accentuerà il disagio fisiologico per freddo specie la sera nelle zone interne di ABC e su DE.

DOMENICA 20 GENNAIO

Venti forti settentrionali (40-50 km/h) su AB, specie al mattino. Successiva parziale e temporanea attenuazione e nuova intensificazione in serata. Disagio fisiologico per freddo fino al mattino nelle zone interne di BC e su DE.

LUNEDÌ 21 GENNAIO

Venti forti e rafficati settentrionali su ABDE con raffiche fino a burrasca (60- 70 km/h) e coinvolgimento, dal pomeriggio, anche di C. Disagio fisiologico per freddo specie la sera e al primo mattino nelle zone interne di BC e su DE.