Frana a Santo Stefano Magra: tre famiglie sfollate. Dalla Regione 182 mila euro

SANTO STEFANO MAGRA - Sessanta giorni di cantiere e 182 mila euro stanziati dalla Regione Liguria su fondi di protezione civile, per mettere in sicurezza e riaprire via Martiri e via Canova a Santo Stefano Magra. Dopo le frane di inizio aprile sono nove le famiglie in difficoltà a raggiungere la propria abitazione, tre delle quali sfollate e ospitate in strutture messe a disposizione dal Comune. Stamani l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, insieme alla senatrice Stefania Pucciarelli e alla sindaco Paola Sisti, ha presentato l'intervento e annunciato lo stanziamento.

"In quaranta giorni sarà riaperta la viabilità. Cercheremo di far procedere l'intervento in modo che in breve tempo l'azienda che insiste sotto l'area di frana possa riprendere l'attività" ha sottolineato l'assessore. Lo stanziamento fa parte di un provvedimento complessivo da 1 milione e 200 mila euro per interventi di messa in sicurezza e ripristino in tutta la Liguria. "La Regione ha lavorato al nostro fianco, un ottimo esempio di collaborazione tra enti di diverso colore politico" ha sottolineato la sindaco Sisti (Pd).