Forza Italia, Toti: "Tra 10 giorni proposta unitaria. Cairo alle primarie? Lo sfido volentieri"

ROMA - Intorno alle 18:30 è terminato il (primo) tavolo delle regole di Forza Italia sulla riforma dello Statuto. I due coordinatori nazionali Mara Carfagna e Giovanni Toti hanno presentato due diversi documenti, nei quali ci sono due diverse ipotesi di primarie. ''Ci rivedremo tra dieci giorni" e in ''quell'occasione'' si dovrà tirare le somme e vedere se ''c'è una proposta unitaria'' sulle nuove regole, comprese le primarie. ''Se son rose fioriranno...'', ha detto detto Toti lasciando la sede di piazza San Lorenzo in Lucina, al termine della prima riunione del 'board' a cinque sulla riforma della democracy interna del partito.

Da tempo Silvio Berlusconi sonda il terreno alla ricerca di un impreditore che possa prendere in mano il centrodestra moderato. Una persona 'carismatica' che riesca a fare da contraltare a Matteo Salvini. Tra le voci più ricorrenti spunta il nome di Urbano Cairo, editore di La7 e Corriere della Sera. "Cairo alle primarie del centrodestra? Tutta la vita", ha sottolineato Toti rispondendo alle domande dei cronisti al termine del board di Forza Italia. "Non credo che sarà una cosa a breve termine. Ma se Cairo si candidasse alle primarie, io lo sfido volentieri", ha precisato il governatore ligure.

Cosa ne pensano Tajani e Carfagna delle primarie aperte? ''Ci sono sensibilità abbastanza diverse'', replica Toti che spiega: ''Tajani non si è sostanzialmente espresso, ha fatto da agevolatore di questa prima riunione, mentre Carfagna ha presentato un documento che ho appena sbirciato, che parla di un'apertura ma ponderata dal voto degli amministratori e dei parlamentari, in modo da dare voce in capitolo anche ai cittadini da fuori, ma lasciando in qualche modo una espressione più ampia all'interno del partito. Ma se non siamo capaci di aprirci e solleticare la partecipazione, difficilmente invertiremo un trend in discesa", ha concluso il governatore prima di partire in direzione Liguria dove è atteso a Montemarcello per dare il via con Steve Bannon alla rassegna 'Liguria d'Autore'.

Prima di andare via, Toti ha confermato che il Consiglio nazionale del 13 luglio non avrà luogo. "L'abbiamo annullato perché per quella data non avremo una proposta unitaria. Ora ci rivedremo tra una decina di giorni e per quella data dovremo arrivare a una sintesi. Mi auguro arrivi il colpo di reni che serve al partito. I miei punti fermi sono noti: primarie aperte a tutti, liste civiche, amministratori e grande attenzione ai tanti che ci hanno lasciato in questi anni", ha detto.

"Credo che serva pensare più ai contenuti e meno alle regole". Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Annamaria Bernini, al termine della riunione del tavolo delle regole, si lascia andare a una (seppur velata) polemica. "Abbiamo ascoltato due proposte da parte dei due coordinatori nazionali, Mara Carfagna e Giovanni Toti in un ottimo clima di collaborazione. Ci rivedremo molto presto", ha concluso Bernini.