Forza Italia, Mulè contro Toti: "Nessuna crisi identità, c'è chi gioca al leader"

ROMA - "Forza Italia non vive alcuna crisi di identità, come ribadito dal presidente Berlusconi. Abbiamo idee chiarissime: la prima è mandare al più presto a casa questo governo che fa il male del Paese. Siamo il perno del Centrodestra e rivendichiamo la nostra tradizione democratica, moderata e liberale. C'è poi chi, folgorato sulla via dell'opportunismo, gioca a fare il leader con i voti degli altri spacciandosi per il 'nuovo'. Sappiamo com'è finita in passato: la coerenza è un valore non negoziabile". Così il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi di Camera e Senato, Giorgio Mulè, entra nel momento di tensione tra il gruppo 'azzurro' e il gruppo che sostiene le tesi di Giovanni Toti.

La nota di Mulè di fatto ribadisce i concetti espressi nelle ore precedenti. "Forza Italia deve lavorare per tracciare una rotta, costruire, mettere a sistema tutte le energie positive che ci sono nella nostra "comunita' politica" e dare un'alternativa al Paese, a quel 72% degli italiani che vogliono tornare al voto e non si riconoscono in questo governo, pero' senza personalismi e rendite di posizione. Un'alternativa che deve essere credibile, fatta di idee e programmi, tra la gente e per la gente, perché quando Salvini certifica che su tasse, economia, giustizia, etc... il governo ha fallito", aveva detto Mulè.