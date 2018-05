Forum Liguria 2022, le chiavi del futuro: economia del mare, turismo, innovazione

GENOVA - Far diventare Genova una delle capitali dell'economia del mare nel mondo, sede di un'alta scuola per il turismo, cuore di una Liguria ecosistema avanzato per l'innovazione e la ricerca. Sono i tre progetti della seconda edizione del Forum Liguria 2022 organizzato da The European House - Ambrosetti, oggi a Palazzo Ducale. Una giornata di lavori che Primocanale trasmette in diretta streaming e in diretta tv sul canale 11 del digitale terrestre.

Oltre quattrocento i partecipanti, tra cui il direttore generale di Costa Crociere Neil Palomba e il patron di Duferco Antonio Gozzi. Durante la prima edizione, il 23 maggio dell'anno scorso, era stata lanciata la visione della Regione: “Liguria: dal mare alla vita". Nella prima edizione erano presenti 230 rappresentanti della business community, delle istituzioni e della società civile.

L’attrattività e immagine della Liguria nel mondo, le opportunità dell’economia del mare e della logistica, il ruolo dei settori a medio-alta tecnologia per la crescita e l’attrazione degli investimenti, sono alcuni dei principali temi che saranno presentati durante il Forum al mondo delle istituzioni, della business community, dell’accademica e dei media. L’obiettivo è restituire centralità e visione strategica alla Liguria, avviando un confronto aperto con il mercato e tutti gli stakeholder rilevanti.

“La Liguria sta cambiando, dopo decenni di immobilismo, e ha cominciato ad andare più spedita verso il suo futuro – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – In questo passaggio epocale era necessario per noi (per Regione, per tutte le istituzioni e per gli stakeholder che hanno creduto in questo territorio) un partner serio e affidabile come The European House -Ambrosetti per aiutarci a monitorare e supportare il cambiamento al meglio delle nostre forze e della nostra capacità di intervento e progetto. Stiamo superando un modello di sviluppo obsoleto e stiamo creando le condizioni perché chi decide di vivere, lavorare, investire in Liguria abbia l’accoglienza e la fiducia che merita, perché sono loro i protagonisti del cambiamento, sono loro che creano ogni giorno quella rete di ricerca, di imprenditoria, di industria sulla quale si innestano nuove e sempre più sfidanti esperienze. Le energie che questa terra straordinaria sta attirando e accumulando disegnano già il futuro: un futuro fatto di tecnologia e di ricerca; di logistica ed economia del mare; di turismo di qualità proporzionale alla qualità della vita che la Liguria, con la sua natura e la sua storia, può offrire a tutti. A noi spetta, in questa seconda edizione del Forum, trarre dai cambiamenti già in atto le indicazioni utili per tenere la barra nella direzione giusta."

"Ad un anno di distanza - spiega Valerio De Molli, Managing Partner e CEO di The European House-Ambrosetti - pubblichiamo la seconda edizione del Rapporto Strategico Liguria 2022 e ci ritroviamo nuovamente a Genova per condividere con i leader imprenditoriali e istituzionali liguri e italiani, le iniziative poste in essere e i risultati raggiunti dalla Liguria, che ha deciso di scommettere su un’idea di rilancio e di sviluppo focalizzata su alcune competenze chiave: Economia del Mare e Logistica, Turismo e Qualità della Vita, Innovazione e Ricerca. L’identificazione della visione 'Liguria: dal mare alla vita' ha rappresentato il primo tassello fondamentale del nostro percorso. Nella Fase 2 dell’iniziativa siamo passati dalle proposte al censimento delle azioni, delle iniziative e dei risultati della Liguria. Il quadro che le nostre analisi ci restituiscono è più che positivo: se consideriamo il complesso degli indicatori monitorati nel nostro Tableau de Bord (35), la Liguria migliora nell’80% di questi. Si tratta di risultati certamente incoraggianti. Di questo, ma anche dei progetti portanti per lo sviluppo, parliamo nella seconda edizione del Forum Liguria 2022”.