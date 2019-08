Forte temporale nella notte a Genova, si riapre la voragine di via Berno

GENOVA - Un violento nubifragio ha interessato Genova nella notte intorno a mezzanotte causando danni e allagamenti in tutta la città in particolare in Valpolcevera e nel quartiere di san Fruttuoso con decine e decine di interventi dei vigili del fuoco.

In via Berno a San Fruttuoso si è riaperta una voragine nell'asfalto e un'auto è stata inghiottita ma per fortuna nessuno era a bordo. L'area era transennata e i vigili del fuoco hanno di nuovo delimitato l'area.

In via Romairone a Bolzaneto alcune persone sono rimaste intrappolate dall'acqua nelle proprie auto e sono state salvate grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco.

In via Canevari l'incendio di una cabina dell'Enel ha provocato un blackout.

Ad Albaro un alberto è crollato sulla strada dal parco del Conservatorio per fortuna senza danni a cose o persone. In corso Sardegna la caduta di un grosso ramo ha bloccato l'ingresso del distributore di benzina.

In via Teglia è sprofondato un tombino in mezzo alla carreggiata

Disagi per allagamenti e alberi o rami caduti si sono registrati in tutta la città.

Problemi anche alla viabilità: in A7 all'altezza del casello di Bolzaneto la strada si è allagata e sono dovuti intervenire gli uomini di Autostrade per scortare i veicoli dopo Busalla, in direzione Genova, a causa dei materiali dispersi.

Disagi anche per il trasporto pubblico: allagamenti alla stazione metro di Brignole e in corso Perrone un bus si è fermato a causa dell'acqua alta i passeggeri sono stati fatti salire su un'altra vettura.

La rete Arpal ha registrato 102mm di pioggia caduti in un'ora a Bolzaneto, seguiti dagli 82.6 di Pontedecimo. "Tutto il genovesato è stato interessato da precipitazioni molto forti - spiegano da Arpal - con un' intensa attività elettrica e colpi di vento con raffiche che hanno superato diffusamente i 50/60 km/h (125 km/h a Fontana Fresca, 82 km/h a Genova - Porto Antico, 68 km/h a Genova - Castellaccio, 59 km/h a Bargagli).