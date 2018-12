Formazione in Liguria, da pacchetto giovani e piano garanzia ecco 33,3 milioni di euro

GENOVA - È di oltre 33,3 mln euro il budget complessivo delle risorse destinate dalla Regione Liguria per la formazione e lo sviluppo dell'occupazione giovanile.

Durante l'ultima giunta regionale, su proposta degli assessori alla Formazione Ilaria Cavo e alle Politiche attive del lavoro Gianni Berrino sono state approvate due misure: le linee d'indirizzo del pacchetto giovani 2018-2020 (con il primo bando che prevede una prima erogazione di 8 mln di euro) e il piano Garanzia Giovani 2019-2020.

"Si tratta - ha detto il governatore Giovanni Toti - di misure potenti che hanno l'obiettivo di fare formazione mirata, a immediato sbocco occupazionale, ma con uno sguardo anche all'alta formazione".

"Oltre alle linee guida per l'attivazione di tutte le misure del Pacchetto Giovani è stato approvato un primo bando da 8 mln di euro, per dare una rapida attuazione alla prima misura 'Formarsi per competere', destinata ai disoccupati o inoccupati under 29 - ha detto Cavo - A partire da gennaio gli enti di formazione, in accordo con le aziende, potranno presentare progetti di formazione in settori specifici, individuati dal confronto con le parti datoriale e sociali".

Saranno finanziati corsi nei settori della logistica, high tech, digital transformation, scienze della vita, cybersecurity, meccatronica, cantieristica navale, nautica da diporto, energia, crocieristica oltre che alle professioni per cui la legge regionale di stabilità 2018 prevede agevolazioni fiscali come commercio al dettaglio, eccellenza artigianale, piccola industria alimentare e servizi di ristorazione.